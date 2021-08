Regreso a clases en NL: caos, desinformación... y "El Bronco" hace maletas

El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no ha tomado la decisión si hay clases presenciales, aunque ha adelantado que por el momento no hay condiciones. Foto ilustrativa Cuartoscuro

MONTERREY.- A 20 días de iniciar el ciclo escolar, en Nuevo León hay incertidumbre acerca del retorno. En los últimos días se ha evidenciado una división y polarización entre los grupos privados que quieren las clases presenciales y el rechazo en las escuelas públicas.

Además, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no ha tomado la decisión si hay clases presenciales, aunque "El Bronco" ha adelantado que por el momento no hay condiciones.

En cambio, el gobernador electo, Samuel García, adelantó que hasta el 4 de octubre, que entre en funciones, estará en condiciones de dar a conocer un plan para el retorno seguro a clases.

Mientras tanto, grupos privados han salido a la calle a protestar como "Abre Mi Escuela", que exigen clases presenciales en manifestaciones por las calles del centro de la Ciudad.

Otro grupo encabezado por el activista Horacio Flores acudió al Congreso local para solicitarle a los diputados su intervención y soliciten al gobierno permita las clases presenciales a partir del 30 de agosto.

Los niños de Nuevo León están siendo afectados con la suspensión de actividades presenciales, pues desde el 14 de marzo del año pasado no han recibido servicio educativo presencial. Es sumamente grave para la salud mental y el desarrollo psicosocial de los infantes, un confinamiento prolongado

Las clases presenciales deben ser permitidas para las familias que así, lo decidan, explicó y aceptó que hay una gran división y polémica en torno al tema.

"Proponemos un regreso a clases presenciales; por decisión propia de las familias, cuidado el protocolo de salud para asegurar el bienestar físico y emocional de nuestros hijos. Aquellos que decidan permanecer en casa, que así sigan", dijo, a su vez, Luz María Ortiz, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría.

Tenemos que pensar el doble esfuerzo y trabajo de todos los maestros; ya que tendrán alumnos en el salón de clases y a al mismo tiempo alumnos a través de las plataformas virtuales. Para ellos pedimos una remuneración justa y a tiempo, además de proporcionales las pruebas de COVID, así como cubrebocas y gel personal", agregó Ortiz Quintos

María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, secretaria de Educación del Estado, explicó que están listos para dar inicio al Ciclo Escolar 2021-2022 en la modalidad que la Secretaría de Salud autorice de acuerdo al semáforo epidemiológico estatal por covid.

El 100 por ciento de nuestras escuelas educación básica cuentan con el comité de salud, mismos que se estarán capacitando y en comunicación permanente con nuestros directores y maestros, también contamos con infraestructura y/o espacios educativos para atender a toda la población, hasta todos aquellos alumnos que se encontraban en un sistema particular y pasaron a un sistema educativo público

Mientras eso sucede, Samuel García augura que para el 4 de octubre que asuma el gobierno, la pandemia irá a la baja, y podrán regresar a clases.

Si eso es así, muy probablemente para cuando esté en funciones el 4 de octubre ya estemos hablando inclusive en un regreso a clases que yo quiero que sea muy prudente, progresivo y que siempre lo he dicho, que sea híbrido, voluntario, presencial, digital, dependiendo de cada padre, de cada escuela y de cada contexto

En la última actualización del covid-19 en Nuevo León, la Secretaría de Salud estatal anunció que actualmente suman 216 mil 648 casos y 11 mil 692 muertes a causa de esta enfermedad; tan sólo el 10 de agosto se agregaron mil 663 contagios y 40 fallecimientos.

REGRESO, A CONSULTA

El pasado 5 de agosto, "El Bronco" anunció la realización de una consulta popular, a través de Facebook, donde la gran mayoría rechazó el retorno a las aulas por miedo al covid.

"Buen día. Ayer les pregunté a los padres de familia de Nuevo León si, ante el aumento de contagios, en esta tercera ola de covid-19, consideraban oportuno regresar a nuestros hijos a la escuela y la gran mayoría me dijo que no. Si aún no han participado, por favor, háganlo. ¿Creen que sea conveniente el regreso a clases presenciales? Los leo", interrogó en su Facebook Jaime Rodríguez Calderón.

De acuerdo al gobernador en más de 30 mil respuestas de las personas, ganó el NO.





