Nuevo León: Delta pega a jóvenes y niños; comienzan a saturar hospitales

MONTERREY.- Rosa María tiene dos hijos menores de 10 años, ambos tienen tos y resfriado, está apanicada, el médico les ha recetado medicamentos, creen que es sólo una gripa.

No quiere ir a un hospital, tiene miedo de un contagio, además casi no hay lugar y en su casa ha desinfectado todo y está a la buena de Dios, dice. "Espero todo salga bien y sea solo un resfriado", comenta.

Los presagios de Rosa María los sustenta en que, prácticamente los hospitales están saturados, sin mayor espacio para recibir pacientes; la pandemia en su variante Delta impacta en los menores de edad, al grado de que requieren estar internados.

Además, desde el inicio de la Covid-19 en marzo del 2020 se han reportado 48 decesos en menores de edad y más de nueve mil 500 infectados.

De acuerdo al reciente reporte de las autoridades de Salud estatal, los hospitales tienen registrados 19 menores de edad contagiados de coronavirus en la variante Delta.

El grupo menor a 10 años es el que más ha requerido de hospitalización debido a complicaciones con el virus.

Cuartoscuro.

Las estadísticas muestran que están internados seis menores de entre 11 a 18 años de edad, y de recién nacidos a 10 años se tienen 13.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud dice que el grupo etario que se ha visto más afectado es el de 13 a 18 años, pues tiene la mayor cantidad de infecciones, 6 mil 695 y 19 fallecimientos, la cifra más alta.

Además, de los casos activos que son 16 mil 711 que aún pueden contagiar el virus y presentan síntomas, mil 396 son de personas menores de 18 años.

Cuartoscuro.

A su vez, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón recordó que los casos de Covid-19 en los jóvenes cada día va en aumento, mientras la ocupación de camas hospitalarias está a niveles críticos.

"Es por eso que me gustaría preguntarle a los jóvenes, de verdad, ¿vale la pena arriesgar su vida y la de su familia a cambio de una noche de fiesta?".

"Sus abuelos y sus padres acataron las medidas de confinamiento; y ustedes, que están mejor informados, que han visto en las redes sociales videos y noticias de lo que causa el Covid-19 en la salud de las personas, no pueden dejar de salir ni un fin de semana. Eso me preocupa".

El Bronco considera que la baja en los contagios y de la ocupación hospitalaria que supera el 85% ahora, requiere de un esfuerzo mayor de todos.

Asistir a un antro o fiesta no es una actividad esencial. Si no asistes, no pasa nada; pero si asistes sí puedes morir, advirtió.

Rosa María dice estar más tranquila, sus hijos amanecieron mejor, pero sigue con el pánico, el estrés, "tengo miedo, a donde va a parar todo esto".

