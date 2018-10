Planea gobierno castigo a transportistas con retiro de concesiones

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 01/10/2018 07:46 p.m.

El negocio para los transportistas urbanos de Hermosillo podría llegar a su fin, pues el gobierno del estado planea un castigo al quitar las concesiones que poseen desde 2007, aproximadamente, los permisionarios.

Dicha medida resultó tras la presión que intentan ejercer los concesionarios para aumentar la tarifa del pasaje de camiones.

Los desplantes que se perciben año con año entre transportistas y el estado han dejado únicamente medidas alternativas fallidas para la mejora del servicio del transporte en Sonora.

La guerra que existe actualmente entre autoridades estatales y los concesionarios que operan el sistema del traslado, ha dejado fuera la necesidad primaria de traslado al usuario, pues el servicio decae día con día y la falta de unidades, aunada a los tiempos de espera, se vuele un dolor de cabeza de todos los días.

Por un lado, las empresas concesionarias como Sictuhsa, Red y Siente, exigen que haya otro aumento a la tarifa, pues la última actualización de 7 a 9 pesos se hizo en julio de 2017, ahora insisten en que suba de 9 a 11.96 pesos, mientras que la calidad prometida no llega a las unidades que circulan a diario.

Vidrios rotos, falta de aires acondicionados en temperaturas externas de 40 grados y tiempos de espera de hasta una hora son algunas de las inconsistencias que persisten en el servicio, las cuales no se arreglarán hasta que no haya aumento, advierten los concesionarios.

La gobernadora Claudia Pavlovich, por otra parte, ante esta petición respondió que no cederá a chantajes y que el cobro por pasaje no subirá en Sonora, pues no se ha visto reflejada una mejora en la calidad.

Esta versión fue reiterada por el Consejo Ciudadano del Transporte, ente que evalúa la calidad y decide el costo de la tarifa.

RETIRARÁN CONCESIONES

A finales de septiembre, la Dirección del Transporte en Sonora, inició el proceso para el retiro de 405 concesiones de las empresas transportistas Sictuhsa y Red, y el viernes 21 se notificó por segunda vez a los concesionarios sobre el requerimiento.

De inicio se pretende quitar 79 unidades que compró el gobierno estatal y se les otorgó en renta a las empresas transportistas, indicó Carlos Morales Buelna.

El director del Transporte en Sonora, dijo que el tiempo para el retiro total de las concesiones, dependerá del trámite legal que llevan a cabo los abogados, conforme a lo que marca la ley de Transporte.

Estamos en proceso ahorita, en las dos empresas más importantes de Hermosillo que representan el 93 por ciento de los concesionarios, que son Sictuhsa y Red".

Señaló que en total en Hermosillo existen 452 concesiones y que el gobierno del estado pretende retirar 405, que representan el 93 por ciento de los permisos.

Una vez que las concesiones estén en posesión de la dirección del Transporte, se abrirá una convocatoria pública para concursar dichos permisos para operar las unidades.

Vamos a hacer público el procedimiento para que quienes estén interesados puedan participar por una concesión, la idea es que se mejore el servicio".

DIFÍCIL QUE SE LOGRE QUITAR CONCESIONES A TRANSPORTISTAS

Para que el gobierno estatal logre retirar las concesiones a los actuales transportistas que mantienen a su cargo el servicio pueden pasar hasta cinco años, de acuerdo con datos históricos de 2012 cuando se inició un proceso para cancelación, la cual no procedió, indicó Merardo Chávez.

El vicepresidente de la empresa concesionaria Sictuhsa, dijo que el primer paso es notificar por escrito a cada uno de los más de 400 concesionarios que hay en Hermosillo la intención de retiro de este permiso, lo cual aseguró no ha sucedido.

Después de esa notificación, el socio comparece y solicita al juez que se inicie la defensa, en caso de que lo hagan, pero ahorita todavía no lo hacen, y los argumentos por los cuales están procediendo a cancelar esa concesión, el argumento ahorita es por la ineficiencia en el servicio, lo cual es fácilmente comprobable que es por la insuficiencia de los insumos".

Explicó que este proceso además de tardado es difícil de lograr, ya que se va a tribunales y los transportistas tienen el derecho de continuar operando dicho servicio de transporte urbano.

Detalló que durante la administración de Eduardo Bours, cuando estaba de director del transporte Jorge Durán, se comenzó el proceso de cancelación de concesión a Javier Murrieta y después de 5 años de comparecencias en los tribunales, el juez le dio la razón al concesionario.

Caos en Sonora por paro de transporte público

¿CÓMO LLEGÓ EL NEGOCIO DE LAS CONCESIONES A SONORA?

En septiembre de 2007, bajo el sexenio del priista Eduardo Bours Catello, tras la desorganización en el servicio de movilidad en el estado, se implementó el Programa de Modernización del Transporte Urbano conocido como SUBA, que utilizaría cobro electrónico a través de tarjeta.

Con él también se abrió una oportunidad para las empresas transportistas como La Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo SICTUHSA, pues ellos se harían cargo del negocio del transporte, el cual prometía, modernidad y eficiencia. Desde su inicio, esta medida provocó caos en la ciudad.

Con protestas de usuarios y transportistas inició sus primeros meses este nuevo sistema.

Usuarios mantuvieron cerradas varias avenidas importantes de Hermosillo y efectuaron manifestaciones, debido a que se vieron perjudicados por el cambio de rutas, pues la nueva medida incluyó la reducción de rutas que provocaba tres veces más gasto en pasajes.

Los transportistas que estaban en ese entonces también se pusieron en contra, debido a que el gobierno les exigía cambiar sus unidades viejas y varios conductores fueron liquidados por el cambio de razón social de las empresas en las cuales trabajan.

Usuarios y transportistas se organizaron para exigir la derogación o el aplazamiento del programa mientras se revisaban sus deficiencias, lo que provocó plantones, marchas y cierres de calles.

Todas estas inconformidades se disiparon con el paso de los meses, sin embargo, la calidad nunca mantuvo las expectativas que tenía este plan de modernización del transporte.

Con el cambio de sexenio en 2009, estando al frente del estado el panista Guillermo Padrés Elías, actualmente preso en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, se modificó el sistema bajo el nombre de Bus Sonora, medida que prometía acabar con los conflictos legales y deficiencias, además se implementaron los dos pasajes gratis a estudiantes, pero salvo este detalle, no hubo algún otro que mostrara mejora en el servicio.

Actualmente, en la administración nuevamente priista de Claudia Pavlovich Arellano, el nombre del sistema de transporte se modificó nuevamente, ahora se conoce como UNE. Pero lo que no se transformó fue el conflicto que pesa sobre el estado desde hace tres sexenios por lo menos.

LEA TAMBIEN ''Rosa'' provocará lluvias torrenciales en BC y Sonora El Servicio Meteorológico Nacional informó que aparte de la tormenta tropical ''Rosa'', se esta desarrollando otro fenómeno ''Sergio'' que podría alcanzar la categoría de huracán

LEA TAMBIEN "El Chapo Isidro" y "Los Salazar": la guerra por Sonora El primer grupo criminal pelea a los hijos de Joaquín Guzmán el control del estado para acceder a la frontera con EU

mlmt