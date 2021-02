Transportistas amenazan con colapsar regreso a clases en Sonora

Trabajadores del sindicato del transporte urbano de Hermosillo emplazaron a huelga para el próximo lunes 27 de agosto debido a la falta de pago de prestaciones como Infonavit y Seguro Social por parte de la empresaria transportista Sictuhsa.

El dirigente del Sindicato Transportista, Manuel Quiñonez Leal dijo que de años atrás la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), adeuda 100 millones de pesos al Seguro Social por lo que les fue suspendido el servicio, además de la falta de pago al Infonavit que ya suma 12 millones de pesos de enero a la fecha.

“La molestia de los compañeros es que no pueden sacar casa, no pueden tener servicio médico y se han acercado ante nosotros que somos sus representantes ante la empresa, personalmente a nosotros como sindicato nos está pegando duro lo de la caja de ahorro”.

Señaló que esta situación ya la hablaron con el presidente de Sictuhsa, José Luis Gerardo, pero justifica la falta de pago a prestaciones con el adeudo que el gobierno tiene con la empresa.

El viernes 24 tendrán una reunión con los concesionarios para analizar propuestas, pero de estallarse la huelga, se estaría afectando a 200 mil usuarios en Hermosillo.

Este paro de labores sería también en Obregón y Navojoa donde se detendrían 120 y 60 camiones respectivamente.

“Nosotros tenemos un año y medio como sindicado y ya se debía al IMSS, desde ese tiempo se ha visto reflejado el no pago al seguro social”.

Adeuda gobierno dos meses de subsidio a transportistas

Porque el gobierno del estado mantiene adeudo de dos meses del subsidio del transporte, Sictuhsa no ha realizado los pagos correspondientes a las cuotas del Imss e Infonavit que por derecho debe otorgar a sus trabajadores, indicó José Luis Gerardo Moreno.

El presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo dijo que desde hace dos meses no se entregan los 15 millones de pesos que acordó el gobierno otorgar a las empresas concesionarias para absorber los gastos por alza de combustibles, de los cuales le tocan aproximadamente 8 millones por mes a Sictuhsa.

“El problema que tenemos es que el gobierno destinó una cantidad fija para entregar a todas las ciudades, el gobierno del estado tiene destinado 15 millones de pesos para repartir entre Hermosillo, Guaymas, Obregón y Navojoa, pero realmente no cubre la tarifa promedio”.

Señaló que por el momento tienen pláticas con el gobierno del estado para buscar que se equilibre el tema del subsidio y con ello pagar las prestaciones a los trabajadores para evitar la huelga.

“En realidad el gobierno no destinó la cantidad suficiente, en el presupuesto del año pasado destinaron solamente 15 millones de pesos mensuales y para la cantidad de pasajeros que se mueven en el estado, pues son insuficientes”.

De estallarse la huelga, se estaría afectando a 200 mil usuarios en Hermosillo y se detendrían en la capital 200 camiones, también en Obregón y Navojoa serían 120 y 60 respectivamente.

Hacienda no ha liberado recurso del subsidio

Para evitar que estalle una huelga en el servicio del transporte, misma que provocaría un colapso en la capital sonorense debido a que un gran porcentaje de la población utiliza esta modalidad para trasladarse a sus escuelas y trabajo, la dirección del Transporte en Sonora buscará negociar recursos extras con la Secretaría de Hacienda, indicó Carlos Morales Buelna.

El Director del Transporte Urbano de Hermosillo dijo que se adeudan los meses de junio y julio, los cuales suman 30 millones de pesos y esperan que para finales de este mes quede finiquitado el recurso pendiente para que los concesionarios del transporte puedan pagar las prestaciones de los trabajadores.

“Nosotros esperamos que haya los acuerdos correspondientes para evitar el estallamiento, este es un proceso por así decirlo natural entre las empresas y sindicatos, año con año no solo en el caso de Sictuhsa si no todas las empresas que tienen sindicatos llevan pláticas de este tipo, entonces nosotros creemos que no habrá problema”.

Señaló que es “normal” que cada año el sindicato emplace a huelga, ya que forma parte de las medidas de presión para que los patrones atiendan sus demandas, sin embargo, comentó que esta medida dejaría a un tercer perjudicado que sería el usuario.

Morales Buelna reiteró que van a insistir para que la Secretaría de Hacienda estatal libere el recurso que se adeuda a los concesionarios del transporte, antes del 27 de agosto, fecha de emplazamiento a huelga.

