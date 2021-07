Patrulla embiste a familia en Coahuila; bajan y golpean a conductor +video

SALTILLO.- El video muestra una persecución en la que una camioneta con logos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Coahuila embiste a un vehículo familiar, conducido por un hombre, acompañado de una mujer y un niño.

De acuerdo con Vanguardia, la mujer que grabó el video, los hechos ocurrieron la tarde del domingo pasado en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Capellanía, de Ramos Arizpe, Coahuila.

En las imágenes se observa a la unidad policiaca impactar el costado izquierdo del automóvil particular, en medio de un grito de "¡párate!", para luego cerrarle el paso. No obstante, el hombre al volante no frena el paso.

La mujer que graba con su celular la situación exclama: "Andrés, por favor", pero él sigue conduciendo. Unos 30 segundos después, se escucha cómo el conductor le dice: "¡grábalos, grábalos!", a lo que ella responde: "sí, los estoy grabando".

En medio de la persecución, se escucha la voz de un niño, un bebé.

Finalmente, el conductor decide estacionarse. La camioneta de los policías lo empareja, sus tripulantes le exigen que se baje y él desciende de la unidad, siendo sometido por los supuestos agentes.

"¿Por qué nos chocan así?", se escucha preguntar a la mujer que sigue grabando la situación, "ya se llevaron a Andrés, nos chocaron el carro".

El video continúa con ella descendiendo del vehículo, mientras realiza acusaciones de que las personas que detuvieron al conductor lo están golpeando.

Vanguardia buscó la versión de la delegación de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste sobre los hechos, pero no se ha tenido respuesta.

