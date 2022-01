Palazuelos va por MC; elección en QRoo divide partidos políticos y alianzas

La elección a la gubernatura de Quintana Roo que se realizará el próximo 2022 desató división interna en Morena y en la oposición debido a que ninguna de las fuerzas políticas ha logrado un acuerdo de unidad.

El actor y empresario Roberto Palazuelos ha anunciado su interés de ser gobernador del estado para oponerse al oficialismo morenista, pero entre la panista Mayuli Martínez y Palazuelos, la oposición se ha dividido en Quintana Roo; esto ha desestabilizado a la oposición, afirmó el actor en entrevista exclusiva con La Silla Rota.

"Va la Alianza en cuatro estados, entonces el PRD lo que está diciendo es: "oye, si yo te estoy apoyando en esos estados, ¿por qué no me vas a apoyar acá?", ¿por qué van a obedecer a intereses de poder que lo que quieren es plancharle la elección a Morena?", cuestionó Palazuelos que valoraba ser el candidato del partido del sol azteca.

La tarde de este viernes, Movimiento Ciudadano le entregó formalmente la constancia como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, a Roberto Palazuelos Badeaux en la sede nacional del partido.

El empresario recibió la constancia de manos del Secretario General de Acuerdos, Juan I. Zavala Gutiérrez y Julieta Macías Rábago de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos.

Zavala recordó que MC en el 2021 refrendó su compromiso con las causas de la ciudadanía, y reiteró que en este 2022 se consolidará una tercera vía para hacer frente a quienes han profundizado la desigualdad, la corrupción y la pobreza en el país y en Quintana Roo.

El ahora precandidato Roberto Palazuelos, se dijo honrado por encabezar el proyecto de Movimiento Ciudadano en la entidad y enfatizó que no solo es un proyecto por la gubernatura, se trata de un proyecto de nación en donde se siente identificado.

PRD OPTA POR LAURA FERNÁNDEZ PARA IR POR LA GUBERNATURA

El PRD terminó por no elegirlo como candidato y colocar a la diputada federal Laura Fernández que hace unos días renunció al Partido Verde Ecologista de México para sumarse a la bancada amarilla.

Amigas y amigos: hoy he decidido dar un paso al frente para buscar la candidatura al gobierno de nuestro estado por parte de una coalición amplia, de gran representatividad, no solo de partidos políticos", anunció la diputada Fernández en sus redes sociales hace unas semanas.

Para Palazuelos es un acto suicida que la oposición no vaya con un candidato de unidad que pueda aglutinarla y que garantice la victoria en la elección del próximo año.

De acuerdo con una encuesta del PRD, Palazuelos estaba muy por encima de sus posibles competidores tanto en intención de voto como en el conocimiento que tiene de él la población quintanarroense.

"Hay dos preguntas expresas en esa encuesta. Una dice "¿A usted qué le gustaría para un gobernador en Quintana Roo? ¿Un empresario preparado o un político de carrera?" El 89.73 % contesta que quiere un empresario preparado y el 10 % que quiere un político de carrera; otra dice: "Si fueran las elecciones para gobernador ¿usted votaría más por un partido y una marca o votaría más por un candidato? El 40 % votaría por un candidato", afirma Palazuelos.

LAS DIVISIONES

La Alianza Va Por México, compuesta por el PAN, el PRI y el PRD anunció que irían juntos para contender por las elecciones de cuatro de los seis estados que se disputarán el próximo año, todos menos Oaxaca y Quintana Roo, en donde la panista local Mayuli Martínez Simón ya hizo públicas sus intenciones de contender por la gubernatura.

Además, el PRI anunció que ante la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los distintos partidos de oposición, irían en solitario.

"Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo favorable para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), este instituto político no irá en coalición en las próximas elecciones de gobernador en el estado de Quintana Roo, a celebrarse el 5 de junio, por lo que llevará a su propio abanderado", expuso el partido en un comunicado.

MORENA DESIGNA CANDIDATA ENTRE INCONFORMIDADES

En Morena la contradicción tampoco es menor. La dirigencia nacional del partido, encabezada Mario Delgado, designó a María Elena Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, para ser la candidata a la gubernatura; sin embargo, la senadora Marybel Villegas, muy cercana al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, era la otra interesada en ser candidata y, ante la designación de Delgado, valora sus opciones políticas.

"Nos han buscado otros institutos políticos y estamos valorando. No es una decisión que su servidora haya tomado, incluso el proceso electoral inicia hasta el 8 de enero, entonces tenemos el tiempo suficiente, lo que sí no vamos a permitir es la continuidad del actual gobierno a través de un personaje que fue nombrado en Morena", explica Villegas.

Entre las opciones de la legisladora también se encontraba contender por Movimiento Ciudadano luego de que su partido le diera la espalda.

La senadora desconoció la encuesta realizada por Morena para designar a la candidata para la elección pues, afirma, únicamente se preguntó si la gente conocía a ciertas figuras políticas y no cuál serían sus intenciones de voto por lo que no considera que sea una encuesta confiable.

"La candidata que fue designada tiene muchos negativos, actualmente es la alcaldesa de Cancún y a nivel nacional es considerado uno de los peores gobiernos por la problemática tan grave que tenemos en el estado de inseguridad y mucho de esa inseguridad es en Cancún", afirma Villegas en entrevista con La Silla Rota.

Actualmente el estado es gobernado por Carlos Joaquín González, que llegó al poder ejecutivo estatal con las siglas del PRD y que, de acuerdo con la morenista, podría garantizar su continuidad en el gobierno a través de Mara Lezama.

"Prácticamente esa decisión representa la reelección del gobernador Carlos Joaquín a través de este personaje y lo que no queremos los quintanarroenses es la continuidad de este mal gobierno que hoy vivimos una crisis de inseguridad, que hemos sido nota internacional por los diversos actos y delitos incluso homicidios que se han cometido en el estado", cuestiona Marybel Villegas.

Con la negación de su candidatura, Villegas es desplazada por segunda ocasión los últimos seis meses de un puesto de poder; el pasado agosto, cuando se renovó la Mesa Directiva del Senado, la quintanarroense era una de las posibles presidentas... hasta que se anunció la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación y asumió la presidencia del Senado.

LA LUCHA ELECTORAL INICIA DESDE LA DESIGNACIÓN DE LOS CANDIDATOS: PALAZUELOS

Como es usual, la lucha por las elecciones no empieza con las campañas electorales, ni siquiera con las precampañas, sino con la designación de candidatos o candidatas y eso lo tiene muy claro Roberto Palazuelos que acusa a algunos intereses entre la oposición a Morena de querer dejarles el camino libre para ganar el estado.

"Están tratando de mover todo desde antes de la elección tratando de mover todo para que yo o no tenga partido, o salga cojo. Pero yo me considero lo suficientemente capaz y tengo un corazón tan grande y tengo tanto amor por el estado que estoy seguro de que aunque fuera yo con un partido, puedo ganar la elección", afirma Palazuelos.

El actor acusa que todas las fuerzas políticas, exceptuando al PRD y a él mismo, están operando en el estado para favorecer a Morena, partido que de acuerdo con Palazuelos, no es bien visto por los empresarios quintanarroenses.

"Todos están operando para favorecer a Morena. Todos. Desde el momento en el que se bajó el PRI, el PRI está operando para favorecer a Morena; desde el momento en que el PAN no quiere ir, es un intento de alguien en el PAN para favorecer a Morena, quieren planchar la elección", dijo el actor.

SUMARÍA A MARYBEL VILLEGAS A SU EQUIPO

Los rechazos políticos que han sufrido ambos, actor y senadora, han ocasionado que decidan acercarse, reunirse y valorar una posible alianza para complementar sus capitales políticos y ganar las elecciones en Quintana Roo, bastión turístico del país.

"Si en algún momento llegara a a ir yo, ella (Marybel) vería la manera de sumarse y de apoyarme y ya me lo reiteró, me reiteró su apoyo. Eso fue antes de que se tomara la decisión de si iba o no iba pero yo desde entonces le dije: "Te van a traicionar", porque aquí hay intereses muy fuertes y aquí están jugando todo tipo de hilos", afirma Palazuelos.

El acercamiento entre Villegas y el actor de realities, es confirmado por la propia senadora, que cuestiona que la dirección de Morena haya decidido unilateralmente quién aparecería en la boleta electoral en 2022.

"Sí hemos estado platicando. (Roberto Palazuelos) se ha acercado a mí y es también una de las personas que está preocupado por la situación actual de la crisis de inseguridad que vivimos y estamos en el entendido de cerrar filas. Y no sólo con él sino también con los mismos aspirantes de Morena que quedaron inconformes sobre la decisión que se tomó", explica la senadora.

La senadora alerta: puede haber sorpresas. Al mismo tiempo afirma con seguridad que valora renunciar a su militancia morenista.

"Sí, es una posibilidad real", responde Villegas ante la pregunta directa y explica que está valorando la posibilidad de aliarse con Palazuelos para una candidatura común.

El próximo gobernador o gobernadora del estado de Quintana Roo, tendrá muchas tareas qué resolver y una de las principales preocupaciones de Palazuelos es la necesidad de combatir la seguridad del estado, el combate a la impunidad y el no endeudamiento del estado.

"Yo no vengo a vengarme de nadie ni a meterme con nadie, pero sí voy a llegar a meter orden y a acabar con la impunidad. Hay muchísima impunidad en Quintana Roo y conmigo me encantaría ver un estado en donde la justicia fuera libre, pronta y expedita", explica Palazuelos al cuestionarle sobre sus principales intereses en caso de resultar candidato y ganar la elección del estado.

