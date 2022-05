Padre de Debanhi pide la cabeza del fiscal y vicefiscal por filtración de necropsia

"Ya me mataron a mi hija, ya me escondieron los videos. Ya no confío en nadie de la Fiscalía de Nuevo León; exijo que se haga una depuración. Si el fiscal o vicefiscal está filtrando la información, quiero su cabeza. Que se vayan de aquí, no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León. No se vale y exijo a Azucena Uresti que salga y haga una declaración. Azucena, la regaste, exijo que digas la verdad y que te hagan una carpeta de investigación y a El País".