A Debanhi la violaron y mataron, según autopsia revelada por El País

MONTERREY.- Una segunda autopsia realizada sobre el caso Debanhi en Nuevo León, confirmó que la joven habría sufrido abuso sexual, además de que las contuciones en la cabeza habrían sido causadas por otra persona, según reveló un informe en posesión de el diario El País, nota que presentó la periodista Azucena Uresti en su noticiario de Milenio.

#AHORA | Segunda autopsia realizada al cuerpo de Debanhi confirma que la joven habría sufrido abuso sexual, además de que las contuciones en la cabeza habrían sido causadas por otra persona, reveló informe en posesión del diario El País. https://t.co/AlQIwj0294 pic.twitter.com/kRCDPnuAJN — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2022

Helena Reina, periodista del diario de origen español, aseguró que el informe analizado se trata de una revisión del dictamen de la primera necropsia, por lo que en el segundo análisis no se tuvo acceso al cadáver de la joven, sino que se hizo una comparación son comentarios sobre la primera autopsia.

Autoridades de la fiscalía no fijaron postura, aseguró la periodista en entrevista para Milenio.

"No sabemos qué se ha concluido después de este segundo informe", afirmó.

"YA NO CONFÍO EN LA FISCALÍA DE NUEVO LEÓN": PADRE DE DEBANHI

Tras la filtración de la información de la segunda autopsia a Debanhi, Mario Escobar, padre de la joven, aseguró ya no confiar en la Fiscalía del estado por el mal manejo que se ha dado al caso.

"El fiscal reconoció que es un mugrero su necropsia, sin estudios como posible feminicidio, ni estudios periciales de vísceras, de sangre, toxicológicas y periciales relativos a un estudio serio, ADN, semen y de alcohol, yo quiero la verdad y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga estamos cansados de tanta corrupción", dijo el padre de Debanhi en un video subido a su canal de Youtube.

El padre de la joven reclamó que medios de comunicación hayan filtrado los resultados de la segunda autopsia, debido a que se trataba de información que él mismo estaba reservando para que se realizara el debido proceso legal en el caso.

Por ello, Escobar pidió la destitución del fiscal y el vicefiscal de Nuevo León, así como que se abra una carpeta de investigación en contra de Azucena Uresti y el diario El País.

"Filtraron información de la necropsia que nosotros independientemente como familia solicitamos, la cual está bien, déjenme les digo.

"Me doy a conocer con las filtraciones que se hacen por aparte de la conductora Azucena Uresti, respetable; me ha dado a conocer las filtraciones de la Fiscalía y me pedía que le entregara la necropsia, desde hace 15 días estoy cuidando esa necropsia par que no se filtrara", expuso el padre de Debanhi.





