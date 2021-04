Nunca he leído un libro de política: Lupita Jones, candidata por Baja California

CHIHUAHUA.- María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como "Lupita Jones", aspira a gobernar Baja California, aunque nunca ha leído un libro de política.

En entrevista con Julio Astillero, la candidata de la Alianza Va por México (PRI, PAN, PRD) al gobierno de Chihuahua y ex Miss Universo 1991, dijo que, aunque gane la elección del 6 de junio, mantendrá su apoyo a los concursos de belleza.

¿Cómo aspirar gobernar sin ninguna experiencia política?

Rodeándome de las mejores personas, eficientes, honorables, que representen a la gente. Soy una persona acostumbrada a trabajar y en equipo.

¿De los tres partidos, con quién te sientes más identificada?

Al hablar con los presidentes de los partidos, con Jesús Zambrano, me gustó mucho lo que me dijo: ´mire Lupita, acordamos ponernos de acuerdo en las coincidencias, pero no vamos a abandonar nuestra ideología´".

¿Pero con quién se identifica?

Abiertamente participé como representante del PAN, apoyando la candidatura de Ernesto Ruffo Appel...

Más identificada con el PAN

Si, por mi participación activa en 1989 como representante de casilla.

¿Cuál es tu ideología?

Estar siempre buscando el bien y el progreso de las personas.

¿Quién te inspira políticamente?

La figura que me inspira como mujer es Angela Merkel, que también trabajó con la gente, siendo muy honesta, hablando siempre con la verdad, eso me inspira.

¿Me puedes decir Tres libros de política que hayas leído?

No he leído ningún libro de política...

¿Cómo ser política sin leer sobre política?

¿Necesitamos a los políticos Julio... de verdad?

¿No estás en la política?

Estoy en la política, pero siendo ciudadana, entonces yo creo que si de algo nos quejamos los ciudadanos es justamente de la manera en que se ha manejado la política en nuestro país y de los políticos. Si algo me reclaman mucho es eso, ´¿cómo representas a esos partidos, a los políticos?´, bueno es que yo no soy política, tengo que trabajar en pro y beneficio de la gente...

Algo que me han estado diciendo últimamente es que ´Lupita tu actitud debe ser de gobernadora?, pero qué marca una actitud de gobernadora... no, yo voy a hacer lo que siento, lo que me nace, lo que veo que la gente necesita, yo me voy a quedar cerca de la gente.

¿Los tres libros que han influido en tu vida?

Las diosas en cada mujer.

Metafísica.

El psicoanalista

SIN EXPERIENCIA

Aunque su trayectoria no ha estado precisamente relacionada con la administración pública, la mexicana asegura que sí es capaz de trasladar sus conocimientos de liderazgo y desarrollo empresarial al gobierno federal.

Lupita Jones dijo que la bandera más importante para este inicio de su carrera en la política será la unión social y su fortaleza principal será la confianza que tiene en Baja California, su gente y sus recursos.

Lupita Jones ganó en 1991 el certamen de belleza internacional Miss Universo, sólo dos años después de obtener su título como Licenciada en Administración de Empresas. Es escritora de cuatro libros y embajadora de buena voluntad de la ONU para tratar problemáticas sobre derechos humanos de las mujeres. Es activista en temas de desórdenes alimenticios. Fundó la línea de uniformes escolares y laborales Miss Jones que opera en Mexicali, Baja California.

La ex Miss Universo está convencida de que puede llegar al gobierno de Baja California con el respaldo de la alianza que representa y la población de su entidad natal, así lo comentó a este diario a través de videollamada.





