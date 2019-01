"No hay marcha atrás, habrá aumento a transporte", El Bronco; arrecia inconformidad social

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 10/01/2019 01:15 p.m.

Monterrey, N. L- El incremento a las tarifas del transporte urbano es inminente y no hay marcha atrás, confirmó "El Bronco", mientras que los transportistas privados amenazan con despedir personal de no haber alza, a la vez que organizaciones civiles se mantienen en su postura de protesta y de arreciar las manifestaciones públicas.

Tras poco más de dos días se realiza un plantón en las afueras de la oficina del gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, la activista dirigente de Únete Pueblo, Rocío Maybe Montalvo fue recibida por el gobernador, quien le dijo que el incremento va y que asume el costo político.

"No es como ustedes dicen, no es así, sí habrá un incremento, pero no lo que ustedes dicen", indico El Bronco a Montalvo a quien le habló de lo difícil que es hacer empresa en el ramo camionero. "Te invito a que me traigas alguien que quiera invertir en camiones y le damos la oportunidad, uno solo, tráemelo", le señaló.

Por su parte, José Alejandro González, vocero de la Asociación de Transporte Público en el Estado, explicó que algunas empresas tienen ya problemas para poner en operación sus flotillas completas por no disponer de crédito para combustible.

Tampoco pueden darles mantenimiento y porque las agencias les retiraron unidades al retrasarse en los pagos

Fue más allá al advertir que podrían acudir al despido de choferes y que hasta han dejado de encender hasta el aire acondicionado de las unidades.

Montalvo le solicitó al gobernante dar marcha atrás en el alza y este le destacó que si habrá y se anunciará muy pronto.

En tanto Manuel González, secretario de Gobierno comentó que los empresarios privados que tienen un rezago de cuatro años en las tarifas están dispuestos a encontrar alternativas siempre y cuando cubran el 41 por ciento en que han subido los insumos.

Actualmente la tarifa es de doce pesos por pasaje para quien no usa la tarjeta de prepago y con ésta apenas baja unos centavos.

Ahora se habla de un incremento generalizado de tarifas, que podría ser paulatino o gradual; se pueden reducir los descuentos que se dan en los trasbordos, pudiera darse un aumento mayor a la tarifa de adulto y uno menor a la tarifa de estudiante, pero no hay nada determinado, aunque si la decisión de elevar el costo.

El gobernador reconfirmó que siguen haciendo evaluaciones y alternativas para definir el eventual aumento.

Únete Pueblo y otras organizaciones civiles se reorganizan y anunciaron más protestas desde el viernes y una marcha el sábado entrevistas acciones.

El incremento alrededor de 5,000 unidades camioneras incluye también las tarifas del metro que son actualmente de 4.50.

