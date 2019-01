Organizaciones civiles y vecinos unen fuerzas contra alza de impuestos en NL

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 07/01/2019 05:32 p.m.

Monterrey, N. L- La inconformidad de organizaciones y conductores se intensifica aquí ante el alza de derechos vehiculares al anunciarse una resistencia civil, amparos y exigencia a diputados dar marcha atrás a la medida.

"El límite lo pone un pueblo consiente, dimos inicio a serie de acciones resistencia civil que indica el martes ocho en Congreso del Estado con exigencia de revocación de mandato para llamar a cuentas a funcionarios, y exigir cuentas a bancadas por cancelar aumento por emisiones a industrias y castigar a ciudadanos", explicó Rocío Montalvo, dirigente de Únete Pueblo.

Otra medida es no pagar impuestos, amparos contra aumentos de derechos vehiculares, marcha todos los sábados hasta lograr dar marcha atrás a tarifazo y aumentos

Asimismo, mantienen una agenda con asociaciones diversas para sostener acciones de resistencia entre semana.

Por otro lado, vecinos representantes de diez colonias del sur de Monterrey solicitaron al Congreso Local a los legisladores dar reversa al aumento en los derechos vehiculares, sobre todo, en el refrendo.

Entregaron un escrito con su petición y se quejaron de que el importe de ese derecho se triplicó y que no están de acuerdo en pagarlo.

"Estamos pidiendo a los diputados que den reversa a la autorización que dieron al incremento en todos los impuestos vehiculares", considera Lourdes Garza Quepons, presidenta de la Colonia Contry.

"El que más nos impacta es el refrendo donde creemos que el incremento fue excesivo, porque entonces para qué engañar hace dos años quitando la tenencia, si el refrendo hace un año y con lo que le aumentaron ahora lo estarían triplicando. Dicen que es el 40 por ciento lo que se incrementó este año, pero si lo comparas con hace dos años, pues en realidad lo están triplicando", expuso.

Los vecinos creen que solamente se cambió de nombre los impuestos al señalar que son derechos vehiculares, porque antes eran tenencia.

El gobernador engaña en campaña diciendo que iba a quitar la tenencia y la elimina, pero ahora lo cobran como derechos, es excesivo y fuera de la Ley lo que subieron, nos oponemos rotundamente a estos aumentos y exigimos que se de reversa, sostuvieron los vecinos del sur regiomontano.

"No nos estamos dejando manipular por los medios de comunicación como dicen los diputados, simplemente que estamos en contra de estos aumentos, que si estamos actuando es para defendernos ante lo que consideramos injusto de parte de ellos", expresó" menciona la vicepresidenta de la Colonia Contry, Sandra Díaz de Ramos.

Para Ramón Piña Lizárraga, de Valle de la Primavera, además se prevé un alza en el transporte urbano y eso atenta contra la economía de las familias de los trabajadores, pues ganan poco y tendrán que destinarle, casi, todo su sueldo a sus traslados.

Los vecinos agrupados en contra de la medida son de las colonias Contry, Villa del Río, Torremolinos, Arroyo Seco, Privada Contry, Valle de la Primavera, Primavera Tercer Sector, Contry San Juanito, Contry Tesoro y Narvarte.

Llamaron a los diputados a hacer su trabajo y obtener los recursos que necesitan a nivel federal, no todo o pueden estar sacando de los ciudadanos, sí estamos a favor del medio ambiente, pero no vemos por qué todo tiene que salir del ciudadano, que no le cambien el nombre a los impuestos, argumentan los vecinos que se suman a las protestas.

