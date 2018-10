''No estoy escondido'': diputado involucrado en accidente

REDACCIÓN 08/10/2018 10:01 a.m.

El diputado federal por Morena, Cipriano Charrez, aseguró que no se está escondiendo y está a disposición de las autoridades para que se realicen las investigaciones necesarias, tras el accidente automovilístico del fin de semana en Hidalgo en donde estuvo involucrado y una taxista perdió la vida.

A través de su cuenta de Facebook, el legislador respondió a las acusaciones en su contra y relató lo ocurrido.

"Hace dos días el vehículo en el que circulaba y que era conducido por mi chófer se vio envuelto en un percance de tráfico, como consecuencia del mismo una persona perdió la vida, hecho que lamento profundamente", recordó.

Sin embargo, insistió en que "después del accidente fui auxiliado para salir del vehículo en el que viajaba y que nunca abandoné el lugar de accidente ni me he escondido como señalan algunas versiones de prensa que sin fundamento alguno incluso han asegurado que me escondí".

Aseguró que tanto él como su chofer, "estamos a la orden de las autoridades para esclarecer los hechos y subrayó que hasta el momento no he sido requerido por autoridad alguna y que no existen denuncias en mi contra".

Ayer, integrantes de su partido, entre ellos los líderes de Morena en el Congreso y de su propio partido le pidieron responder a las acusaciones "sin pretextos" y aseguraron que el fuero no es, en ningún caso sinónimo de impunidad.

Sobre el caso el alcalde de Ixmiquilpan, Hidalgo, Pascual Charrez, hermano del legislador, aseguró que estaría mal que se estuviera escondiendo de la autoridad, pues lo que tiene que hacer es dar la cara tras el accidente automovilístico en el que murió un taxista calcinado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el edil señaló que no ha tenido comunicación con su hermano desde el día del incidente.

Charrez pidió a las autoridades el esclarecimiento del accidente, provocado supuestamente por su hermano al conducir en estado de ebriedad.

Con información de Radio Fórmula





