"Me dijo que no me preocupara": Begaín y Mariano iban en el "tráiler de la muerte"

OAXACA. - Los hermanos Begaín y Mariano Santiago Hipólito iban en el "tráiler de la muerte", el primero está grave en el hospital y el segundo falleció. Ambos se dedicaban a la albañilería en una localidad de Tuxtepec, Oaxaca. Las condiciones de pobreza los orillaron a migrar.

"Yo pido apoyo para poder llegar a donde él está. No cuento con los recursos para poder llevar estos papeles que me piden, para poder llegar en donde él está, pido el apoyo del presidente, del gobernador, no sé quien me quiera ayudar, tengo dos hijos, necesito saber cómo está", señaló María Antonio Torres Morales, esposa de Begaín.

"SÓLO ME DIJO QUE SE IBA"

Begaín tiene 35 años de edad, de manera repentina partió hacia Estados Unidos el pasado sábado 18 de junio. La noticia sorprendió a su esposa María a quien sólo le dijo que se iba y que cuidara bien de sus dos hijos.

"Sólo me dijo que se iba, que no me preocupara. Salió rápido. Le preparé alimentos, pero como se le hacía tarde ya no comió, se fue. Tenemos dos hijos, mi niño y yo salimos a despedirlo y nos dijo que ya se iba y que nos cuidáramos".

Ese día Begaín se dirigió a la terminal de autobuses, su salida fue a las 16:00 horas con rumbo a Veracruz en donde tomaría un vuelo a las 22:00 horas con ruta a Monterrey Nuevo León para reunirse con un conocido quien lo apoyaría en llevarlo hasta Laredo, Tamaulipas. "Ahí me marcó diciendo que había llegado y estaba bien".

Para ese momento, Begaín y Mariano ya habían intentado cruzar en tres ocasiones; estaban cansados y sería la última vez que lo intentarían, relató en aquella llamada telefónica. Ambos habían atravesado por matorrales y espinos.

Además de la albañilería, para solventar los gastos, la familia se dedicaba a la venta de tamales rancheros y de elote. "A veces era más la inversión que lo que sacábamos".

La precariedad era tal que para que su hija mayor continuara con sus estudios de bachillerato, tuvieron que sacar de la escuela a su hijo quien cursaba el primer grado de primaria.

LA NOTICIA, UN BALDE DE AGUA FRÍA

La noticia del accidente fue como un balde de agua. María fue informada por uno de sus cuñados quien, tras la tragedia generada por el tráfico de personas, buscó por todos los medios obtener información sobre la identidad de los sobrevivientes y fallecidos.

"Fue mi cuñado quien se puso en contacto con esas personas. Vio el video (las noticias) y se contactó hacia allá, él fue quien me informó", explicó.

Sin embargo, María ya tenía el presentimiento de que algo le había ocurrido a su esposo, pues al ver las noticias de la tragedia en Texas, pensó que su esposo podría ir a bordo del tráiler.

Hasta este jueves María no había podido tener comunicación telefónica con Begaín, en tanto la información que le proporcionaron es que su cuñado de 32 años de edad se encontraba entre las más de 50 víctimas que perecieron dentro del tráiler abandonado por la red de traficantes de personas en Texas.

"No vale la pena arriesgarse, aquí puede buscar el sustento de cada día pero muchas veces las personas se cierran el mundo, intentan en otra parte. Yo les diría que no lo hagan porque muchas cosas pueden pasar en el camino, hoy lo estoy viviendo yo y es un dolor muy fuerte, un dolor que no lo deseo a nadie, porque no saber de tu familiar, de tu esposo consume por dentro. Tengo la confianza en Dios que él va a salir y espero en dios que mi cuñado no esté así, que sea un error".





