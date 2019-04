Matan a joven en un asalto, pero su reloj desaparece cuando lo auxilian

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 01/04/2019 06:45 p.m.

Monterrey, N. L.- David Alberto Yarte Carranza, de 24 años de edad murió en una plaza comercial del municipio de San Pedro Garza García el pasado 17 de febrero al resistirse a un asalto, sin embargo, los ladrones no se llevaron su reloj valuado en unos 200 mil pesos y ahora no se encuentra pese a que ya han ido al detector de mentiras 23 personas entre socorristas y policías.

Se trata de un reloj Rolex Oyster Perpetual que le había regalado su familia tras graduarse en la universidad, y de acuerdo al Vicefiscal de Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, no se ha logrado dar con el homicida, pero no adelanta más información.

"Las investigaciones han avanzado mucho pero no puedo dar mayores datos para no entorpecerlas, la información completa la sabe la familia del joven. En cuanto a la desaparición del reloj, se han sometido a 23 personas a evaluaciones poligráficas, entre elementos de Fuerza Civil, paramédicos y personal del Hospital Universitario", indicó Orozco.

El crimen sucedió el domingo 17 de febrero en el estacionamiento de la Plaza Tanarah, en San Pedro, y desde entonces, las autoridades siguen dos investigaciones; una por el intento de asalto y homicidio, y otra por el robo del reloj presuntamente a manos de personal de auxilio.

También puedes leer: Investiga FGR operaciones de huachicol en Nuevo León

De acuerdo con testigos que presenciaron la agresión, que se presume fue un intento de asalto, Yarte traía un reloj cuando era atendido por los paramédicos, sin embargo, cuando llegó al Hospital Universitario, aún con signos vitales, él ya no lo portaba.

Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones, dice que fueron agentes ministeriales quienes se percataron del supuesto robo.

"Hay un total de 17 personas que llegaron al lugar de los hechos y se han enfocado las entrevistas. Se está entrevistando a rescatistas y policías. La información que tenemos es que aparentemente al ingresar a la ambulancia ya no se le observa el reloj".

A su vez, el secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, catalogó como una vergüenza el caso del reloj, y explicó que fue una falla en el proceso de la cadena de custodia. "Lo del reloj desaparecido es una vergüenza, no es tanto que se lo hayan robado, no está y eso no puede ser y por ese sólo hecho vamos a investigar a quien sea. La Cadena de custodia se rompió y eso es un tema administrativo, no puede ser que no esté, no importa si el reloj es de dos pesos o de dos millones de dólares".

El crimen de David Yarte ocurrió en el estacionamiento de la Plaza Tanarah cuando dos hombres se acercaron para intentar asaltarlo, pero el joven se resistió y le dispararon en el abdomen, en el antebrazo y en la mano derecha.

LEA TAMBIEN Las sicarias del crimen organizado en Nuevo León "La policía lo sabe, hay mujeres, señoras y hasta viejitas que venden coca y mariguana, hasta yo te puedo decir quiénes son, dónde, en qué casa, no es un secreto"

bl