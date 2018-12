Más de 40 mil personas se quedan sin agua en Morelos

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 03/12/2018 06:10 p.m.

Zacatepec, Morelos. Al menos 40 mil habitantes de Zacatepec, en la zona sur de Morelos permanecen sin suministro de agua potable desde hace dos semanas porque el Ayuntamiento no ha pagado el servicio de energía eléctrica de los pozos a la Comisión Federal de Electricidad.

"El agua no nos llega desde hace 12 días más o menos, pero meses anteriores hemos tenido suspensión del agua también por una semana que, porque no hay dinero suficiente para pagar la luz, a veces nos dejan sin agua porque no hay luz, porque no se pagó, no hay dinero, y otras veces porque se descompone la bomba y que no hay dinero para pagar la compostura, entonces siempre es la falta de dinero", dijo Irma Navarro García, habitante de Zacatepec.

En estas dos semanas los vecinos desesperados por la falta de agua en sus casas han bloqueado vialidades y protestado en la sede del gobierno municipal para presionar a las autoridades locales.

Si embargo, hasta este lunes sus esfuerzos han sido en vano. Incluso escuelas del municipio han comenzado a cerrar sus puertas pues ante la falta de agua potable temen un brote de enfermedades.

"Estamos padeciendo del agua desde hace cuatro meses nos la quitan, nos la vuelven a poner, entonces yo como soy intendente de un kínder, pues estamos preocupadas, las escuelas no tienen nada de agua, estamos preocupadas por esos niños, por una infección, entonces como padres de familia nos unimos todos para hacer la petición del agua, que es urgente,

"Los están retirando ahorita porque pues como no hay agua en las cisternas no se puede hacer aseo, ya nos van a suspender si no hay clase mañana, hoy salieron a las 11 de la mañana los niños del kínder Estefanía Castañeda", expresó Elizabeth Avelar Serdán.

En esta región la mayoría de los domicilios no cuenta con cisternas, por lo que ante la falta de suministro los vecinos afectados prevén a partir de este martes cerrar las carreteras de la zona sur de la entidad que cruzan por Zacatepec.

"Limitándonos, limitándonos, ocupando lo menos que se pueda, pero la estamos limitando mucho y ahorita ya se nos vaciaron los tinacos y ya nuestros tanques ya están a punto de vaciarse, hemos tenido que comprar pipas, tenemos que comprar pipas de agua y eso pues también afecta nuestra economía, yo soy pensionada y así como yo hay muchos pensionados que tenemos que sacar dinero pues de dónde podamos para pagar", dijo otra de las vecinas.

"Nos dicen en el Ayuntamiento que para mañana van a solucionarlo con el gobierno del estado, porque se deben millones de pesos, pero si no se soluciona pues no nos queda más que cerrar carreteras, cerrar carreteras mis amigas y todos estamos dispuestos porque sin agua no se puede vivir, el agua es vital", dijo Avelar Serdán.

Al respecto, el Alcalde, Francisco Salinas Sánchez, responsabilizó de la falta de recursos del sistema de agua potable municipal a los propios vecinos, pues asegura que han dejado de pagar por el servicio.

"Están afectados porque la Comisión Federal de Electricidad le restringimos de pagar la mitad de septiembre, que ya no pudimos pagar y la de octubre, y bueno, ahorita ya nos llegó la de noviembre, pero ya no podemos pagar porque la gente ya dejó de pagar el agua potable.

"Reales debemos 800 mil pesos en este momento, para poder reinstalar la luz necesitamos 800 mil pesos en este momento, digo reales porque solamente me están cobrando ahorita septiembre y octubre y ahora en diciembre me tendrán que cobrar noviembre, tengo todavía el mes de diciembre para pagar noviembre, pero ya me atrasé en el mes de septiembre", dijo el Edil.

Con el cambio de gobierno federal, agregó, el Ayuntamiento emitió una alerta y entregó un oficio a la Comisión Federal de Electricidad para que otorgue una prórroga de 60 días al municipio para pagar el dinero que adeuda.

"Metí un oficio a la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional para que nos dé una prórroga de 60 días porque ahorita el problema del agua es que, si me la cortan, no nada más vienen a cortar el agua, no, o sea, no me afecta prácticamente solo a mí, afectamos a toda la ciudadanía en donde puede haber enfermedades de diarrea, puede haber infecciones, puede haber hasta epidemias", expresó el Alcalde.

Por lo pronto los 12 pozos de extracción de agua y los tres sistemas de rebombeo permanecen sin servicio de energía eléctrica, lo que ha dejado sin agua potable a 40 mil habitantes del municipio.

