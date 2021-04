Maru Campos rechaza avalar cuentas de Duarte; Fiscalía la exhibe

CHIHUAHUA.- Luego de diferirse en al menos cinco ocasiones, comenzó la audiencia de María Eugenia Campos, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, como parte de un proceso penal en su contra por recibir presuntos sobornos millonarios por parte del ex gobernador César Duarte y su "nómina secreta".

Este jueves, la defensa de Campos Galván se enfocó en intentar desestimar las acusaciones del Ministerio Público (MP), que presentó una serie de documentos que supuestamente acreditan la participación de la panista en el caso de corrupción local en 2014.

De acuerdo con la fiscalía estatal, la entonces diputada local recibió una serie de sobornos por parte de Duarte Jáquez para "comprar su voluntad" con la finalidad de que le permitiera saquear las arcas del erario chihuahuense.

Esta acusación forma parte de la investigación "Justicia para Chihuahua", la cual ha dado seguimiento a los recursos presuntamente desviados por César Duarte, actualmente preso en Miami, Florida.

La defensa de la alcaldesa con licencia presentó un video con la intención de desmentir que en 2014 la entonces secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado aprobara la cuenta pública de César Duarte; sin embargo, el MP presentó un documento firmado por la panista en el que se acreditó el ejercicio fiscal del mandatario local "sin observaciones de ningún tipo".

Aunado a esto, se presentaron señalamientos de una presunta intimidación en contra de los testigos protegidos del caso, supuestamente ejercidos por María Eugenia Campos, Rodrigo de la Rosa y María Ávila, así como pruebas testimoniales de que la candidata a gobernadora recibió dinero en el estacionamiento o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del estado.

Este proceso judicial fracturó al PAN en Chihuahua, toda vez que mientras figuras importantes manifestaron su apoyo a Maru Campos, el gobernador Javier Corral marcó distancia y es uno de los empeñados en perseguir a la panista.

Corral Jurado canceló una reunión con el líder nacional del PAN, Marko Cortés, porque podría estar sujeta a "interpretaciones erróneas".

"No tuvimos el encuentro porque no quise, sinceramente, ser sujeto de interpretaciones erróneas. La noche del proceso interno del PAN, Cortés dijo que el PAN defendería con todo a la candidata de las acusaciones que se le estaban haciendo... me parece que yo no debía reunirme con él de modo alguno mientras estén en marcha estos procesos de judicialización", dijo a finales de enero pasado.

En contraste, en marzo, el expresidente Felipe Calderón, Marko Cortés y Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, felicitaron a Maru Campos por su ratificación como candidata del PAN para la gubernatura de Chihuahua.

Cabe recordar que el pasado 28 de marzo, Samuel Uriel Mendoza Galván, juez de la FGE, le retiró el pasaporte a la candidata, le prohibió salir del país y le solicitó dejar una garantía de 500,000 pesos.

