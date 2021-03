Saltan más nombres de implicados en nómina secreta del exgobernador César Duarte

"La audiencia no es sentencia condenatoria no se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada": Maru Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua. Foto Especial

CHIHUAHUA.-En la audiencia de imputación por el caso de la nómina secreta del ex gobernador priísta, César Duarte, el Ministerio Público señaló a varios personajes como beneficiarios de sobornos con dinero de las arcas del erario, entre ellos, Beatriz Paredes Rangel, entonces secretaria general del PRI.

La audiencia de imputación por la causa penal 2821/2020 en la que se señala de recibir sobornos a los ex diputados locales, María Eugenia Campos, María Ávila y a Rodrigo de la Rosa, la agente del Ministerio Público, Beatriz Arechiga informó que fueron más de 50 las personas que declararon para brindar información entorno a las acusaciones, asimismo se dijo que existen siete testigos protegidos que proporcionaron información relevante para la carpeta de investigación.

Los tres señalados habrían recibido dentro de la nómina secreta entre el 2014 y 2013, las siguientes cantidades: María Eugenia Campos, 8.2 millones de pesos; Rodrigo de la Rosa, 2.5 millones y María Ávila, 3.4 millones de pesos, asimismo se mencionó a César Jáuregui Moreno, como beneficiario de la cantidad que se le tribuye a Campos Galván.

Antes de iniciar la audiencia, Maru Campos, actual candidata del PAN al gobierno de Chihuahua difundió un video en sus redes sociales donde pidió a la ciudadanía que no se dejen engañar, ya que "esta audiencia de imputación y vinculación a proceso no significa ninguna sentencia condenatoria, no significa que se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada ni mucho menos la libertad".

Hace unos momentos hemos pedido se inicie la audiencia de imputación. Ustedes me conocen, saben que no tengo nada que esconder y que soy la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes.

Agradezco sus muestras de apoyo y solidaridad

Video completo [https://t.co/D5ehi9Wgx5] pic.twitter.com/yeocp9eigm — Maru Campos (@MaruCampos_G) March 25, 2021

Añadió que se tomó la determinación de pedir que se inicie la audiencia de imputación y con ello hacer más evidente la falsedad de las acusaciones y su inocencia.

"Quiero platicarles directamente qué es lo que está ocurriendo, para evitar confusiones por falta de información o rumores malintencionados. Hoy, 25 de marzo de 2021, mientras ustedes ven esto, yo estaré en audiencia en Tribunales. Una audiencia que ha sido pospuesta en varias ocasiones porque la fiscalía no permitía a mis abogados conocer el expediente completo, buscando con ello evitar una defensa adecuada".

"Como saben, yo soy la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero no podíamos permitir entrar en un proceso sin igualdad de información, plagado de inconsistencias y dudas".

Pero el tiempo ha llegado. Y por fin mis abogados podrán hacer una defensa adecuada.