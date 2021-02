Mantiene BCS fases restrictivas para reducir contagios por convid-19

LA PAZ.- El Comité Estatal de Seguridad en Salud aprobó de manera unánime que los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú y La Paz en el nivel 5 y el nivel 4 para el municipio de Los Cabos, del 12 al 18 de febrero, pues las condiciones por los efectos de la pandemia por covid-19 no son ideales para avanzar hacia la nueva normalidad. "Los contagios, la hospitalización y los decesos no han disminuido y por lo tanto, no podemos ser más permisivos en la movilidad", señaló el gobernador Carlos Mendoza Davis.

En ese sentido, se puntualizó que las decisiones y acciones que emanan de este Comité deben contar con la solidaridad de todas las instituciones para poder hacer frente de la mejor manera al reto de salud que se vive.

No es momento de tomar una decisión que incremente la movilidad, es necesario, por el contrario, trabajar en un solo sentido con las y los sudcalifornianos para evitar al mínimo los contagios, las hospitalizaciones y las defunciones. Y eso sólo se alcanzará con responsabilidad y solidaridad

Durante la sesión en la que estuvieron el secretario de Salud, Víctor George Flores, los representantes del sector salud y de las Fuerzas Armadas, así como de los municipios de Los Cabos, La Paz, Loreto y Mulegé y del alcalde de Comondú Walter Valenzuela, se insistió en el llamado a la ciudadanía para hacer uso de las herramientas de atención vía telefónica o de las redes sociales ante la sospecha de contagio, pues entre más temprano sea detectado habrá mejor atención y control de la pandemia.

También se hizo una convocatoria a las y los sudcalifornianos a conducirse responsablemente en la próxima fecha festiva -14 de febrero-, pues ya ha quedado demostrado que es la relajación en el distanciamiento social, lo que ha provocado la proliferación de contagios.

Finalmente, también se recordó la importancia de la prevención, el uso correcto del cubre boca y especial atención a la higiene, para poder estabilizar y en lo posible disminuir los contagios.