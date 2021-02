Madres Buscadoras de Sonora y su peregrinar; llevan 21 cuerpos este 2020

HERMOSILLO.- Lunes, casi 3:00 de la tarde. A pesar del viento gélido y las bajas temperaturas por el frente frío que cubre Sonora, las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora no dejaron de salir a “trabajar”, como lo llaman ellas.

Sacaron su pico, su pala y su varilla en T para escarbar y buscar entre la tierra los restos de algún hijo, padre, madre o tío desaparecido.

A esa hora, en un predio ubicado al sur de Hermosillo encontraron un resultado positivo. Las madres dieron con los restos de una persona: un cráneo, clavícula un fémur, pero también un pantalón, una gorra y una camiseta empolvados.

“Con resultados positivos, bendito Dios que nos pone en su camino para darles paz a ellos y a una familia”, exclamó Cecilia Flores, líder del colectivo.

En lo que va de este 2020, las madres de desaparecidos han encontrado los restos de 21 personas, entre cuerpos descompuestos y osamentas.

La mayoría en la capital sonorense, pero también en las afueras, como en la Costa de Hermosillo, zona agrícola de la ciudad y en ejidos como La Victoria y San Pedro El Saucito.

En ocasiones, simplemente salen a buscar en espacios abiertos, escondidos o predios abandonados. En otras, lo hacen en lugares específicos por denuncias anónimas.

Tal como ocurrió el 22 de enero, cuando recibieron una llamada para “darles el pitazo” de que en el kilómetro 32 de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino alguien estaba enterrado.

Y, efectivamente, en compañía de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado dieron con el cráneo de un hombre, otros huesos y prendas de vestir aún con dinero en sus bolsillos.

Sin embargo, el camino de las Madres Buscadoras en Sonora no ha sido fácil, tampoco la relación que mantienen con la Fiscal de Justicia, Claudia Indira Córdova.

En entrevista con La Silla Rota, Cecilia Flores cuenta que cada vez son más personas las que se unen a su causa, lo cual no es motivo de celebración, sino de lamento, porque los reportes de desaparecidos no cesan.

“Está creciendo este movimiento día a día. Tenemos personas nuevas, pero no nos da orgullo porque quisiéramos que fuéramos menos, pero lamentablemente, cada día somos más madres buscadoras”, señaló.

Desde que inició el colectivo como tal, las madres han logrado localizar 98 restos humanos, 56 de ellos en la gran fosa clandestina ubicada en el desierto de Puerto Peñasco.

“De enero para acá llevamos 21 cuerpos encontrados y en total tenemos 98, entre los de Peñasco y Hermosillo. Allá en Peñasco ya son 56 cuerpos y en Hermosillo 42”, detalló Cecilia.

Además, el pasado fin de semana acudieron al lugar de las fosas en “Rocky Point”, como le llaman a ese municipio los springbreakers y vieron que los peritos habían dejado todavía huesos, a pesar de que el levantamiento de ellos se realizó desde octubre.

Según Cecilia, la Fiscalía General de Justicia del Estado no fue cuidadoso en resguardar los restos, que les tomó a ellas tanto trabajo, esfuerzo e incluso amenazas por parte de grupos criminales.

Aunque ahora que regresaron, las integrantes del colectivo estuvieron acompañadas en todo momento por elementos de la Guardia Nacional.

“No hicieron bien su trabajo los periciales, la verdad fue muy deprimente ver cómo había huesos por todas partes, de los que ya se habían sacado, no los recogieron todos”

Una relación con altas y bajas

La relación que mantiene este grupo en particular con la Fiscal Claudia Indira Córdova tiene momentos buenos y malos, según describe Cecilia Flores.

En ocasiones, la FGJE no envía peritos con ellas cuando tienen un resultado positivo en una búsqueda. En otras, hasta envía boletines a medios de comunicación, pero se adjudican los hallazgos, reclama la madre de 2 jóvenes desaparecidos.

“Nosotras no somos de su agrado. Hay otro grupo de señoras que si hacen lo que ella dice, pero nostras somos ingobernables, nosotras sí amamos demasiado a nuestros desaparecidos y sí queremos encontrarlos”, dijo con voz firme.

Además, la líder de Madres Buscadoras de Sonora reprochó que no fueron incluidas en el proceso de selección para el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, el cual inició a principios de este año.

“No nos invitó la Fiscal a la convocatoria cuando se iba a elegir titular de la Comisión de Búsqueda, pero a las otras señoras sí”, dijo en referencia a un pequeño grupo llamado “Guerreras Buscadoras”.

Después de casi un año, hay titular en la Comisión de Búsqueda

En mayo del 2019, el Congreso de Sonora aprobó la iniciativa de Ley que da pie a la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sin embargo, fue hace seis días que se logró nombrar a un titular.

El proceso de elección inició en enero de este año, tras distintos llamados de atención por parte de autoridades federales, como Karla Quintana Osuna, encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

"Sonora ya tiene el decreto, digamos, ya se creó por ley, pero tenemos pendiente que se nombre a la nueva persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Yo ahora en las reuniones que he tenido con los diferentes colectivos de las personas desaparecidas, de acá de Sonora, me comprometí. Me voy a poner en contacto con el secretario de Gobierno para saber cuándo van a emitir la convocatoria”, declaró a medios de comunicación en noviembre del año pasado, en una visita que realizó al estado.

Para el 16 de enero, ya se tenían 5 aspirantes, quienes pasaron por un proceso de selección a cargo de los diputados miembros de la comisión de Justicia y Derechos Humanos en el congreso local.

De ellos, el elegido fue José Luis González Olivarría, quien rindió protesta el pasado 6 de febrero ante funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

El nuevo titular es médico de profesión y estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha laborado en el sector público en cargos como Coordinador Médico en el Centro de Readaptación Social de Caborca; subdirector de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, también en este municipio.

Además, es miembro del Colegio Nacional de Ciencias Forenses, perito médico de la Comisión de Arbitraje Médico y fue instructor de preservación de la escena del crimen y medicina legal en la Academia de la Policía Municipal.

Ante esta trayectoria, el colectivo Madres Buscadoras aceptan la elección de José Luis González Olivarría, quien también las ha apoyado a lo largo de estos meses.

“Estamos muy contentas con el nombramiento porque es una persona muy apreciada por nosotras, desde que empezamos como colectivo empezó a trabajar con nosotras y hemos tenido mucho aprendizaje de él, nos ha tenido mucha paciencia y sabemos que ahora como titular no nos va a dejar solas”, concluyó la líder de las madres que buscan a sus hijos en Sonora.