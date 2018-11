Los escándalos que marcaron el sexenio de Guillermo Padrés

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 27/11/2018 05:20 p.m.

Un represo que privaba del suministro de agua potable a principales comunidades de la región del Río Sonora y sierra de la entidad, ranchos valuados en cantidades millonarias y centenares de caballos pura sangre, fueron parte de los bienes y propiedades que entraron al juicio contra Padrés al ser embargados por adeudo de más de un millón 500 mil pesos de impuestos al SAT, en cateos realizados por la autoridad estatal.

La familia del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés entre ella sus hermanos, Héctor, Miguel y Julio, se han dedicado de generaciones atrás al trabajo de campo en ranchos de su patrimonio, los cuales se presume, crecieron desmesuradamente durante los seis años que Padrés Elías gobernó el estado.

PGR regresa a Sonora 38 mdp que 'robó' Padrés

El rancho Pozo Nuevo de Padrés, está ubicado a cinco kilómetros del pueblo de Bacanuchi, de tres mil 670 hectáreas, contaba con una presa llamada El Titanic, por los ejidatarios de la zona, construida a finales de 2011 y principios de 2012, sin el título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El embalse, de 120 metros de longitud y una cortina de 80 metros de altura, con capacidad para almacenar cuatro millones de metros cúbicos de agua que llega del río Manzanal. Dicho represo fue destruido en 2015, cuando surgió escándalo a nivel nacional por la queja de los campesinos.

Aunque Guillermo Padrés Elías aseguró que El Titanic existía desde hace 60 años, habitantes de Bacanuchi y extrabajadadores del rancho Pozo Nuevo de Padrés confirmaron que, durante la construcción de la presa, en 2012, un hombre perdió la vida ahogado, cuando realizaba labores de albañilería.

Sonorenses ´malnacidos´ pesadilla de Padrés

"Los Malnacidos", un movimiento de ciudadanos que inició en 2013 tras la aprobación de un impuesto en el pago de tenencia vehicular en Sonora, denominado Contribución al Fortalecimiento Municipal (COMUN(, fueron durante los últimos dos años de su sexenio, el dolor de cabeza de Guillermo Padrés.

Llamados así, desde que, en un acto público, el exgobernador se refirió a la acción emprendida por este grupo como no propia de ´un sonorense bien nacido´, pues desde enero de ese año comenzaron con manifestaciones, y amenazaban con boicotear la Serie del Caribe realizada en Hermosillo ese año, hasta que a inicios de 2015 lograron tumbar dicho impuesto.

Rebeca Villanueva Oviedo, Daniel Corvera y Francisco Salcido, quienes de ciudadanos comunes pasaron a ser activistas y voceros de un movimiento que aglutinó a miles de personas, aseguraron que sería difícil que el gobierno estatal los derrotara.

Castigar con acción penal y hacer justicia por cada peso que hiciera falta del erario público estatal en Sonora, fue el compromiso con la ciudadanía del gobierno en turno, al tomar posesión el pasado 13 de septiembre de 2015, pues la entidad enfrentaba crisis financiera principalmente en las dependencias oficiales por la falta recurso y hasta material básico como lápices.

El fin del sexenio de Guillermo Padrés Elías se marcó por el desorden financiero que atravesaban las arcas estatales, ante el adeudo millonario con proveedores, apoyos sociales y la falta de continuidad de programas como la entrega de uniformes escolares gratuitos, pues durante el proceso de transición de gobierno, ya se detectaban irregularidades por presuntos actos de corrupción.

Las dependencias más afectadas por faltante de dinero eran el ISSSTESON en donde se percibía un quebranto de 2 mil millones de pesos, en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones porque la Secretaría de Hacienda retuvo el pago de las aportaciones hechas por los trabajadores del aparato burocrático.

En Seguridad Publica lo denunciado fueron 75 millones de pesos, en Secretaría de Economía 485 millones de pesos. el desfalco total de todas las dependencias, sumó un daño patrimonial de casi 32 mil millones de pesos, dando a entender que el sexenio pasado había utilizado, sin justificación legal, tal recurso a lo largo de la pasada administración.

Además, tan sólo en el 2014, la administración de Guillermo Padrés Elías sobre ejerció 12 mil 450 millones de pesos, los cuales no fueron asignados por el Congreso del estado.

Pavlovich crea Fiscalía para perseguir a padrecistas

El 28 de septiembre de 2015, la gobernadora Claudia Pavlovich firmó un decreto con el que se creaba la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, la cual forma parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y se nombró como titular a Odracir Espinoza Valdez.

Hasta octubre de 2016, un mes antes de su detención, Guillermo Padrés acumulaba 22 amparos de acuerdo con declaraciones de Odracir Espinoza Valdez, fiscal especializado en la Investigación de Hechos de Corrupción.

"Tenemos 205 amparos y un personaje en particular tiene más de 22 amparos en contra de nosotros. La realidad de eso es que muchos están temerosos porque tarde o temprano tendrán que rendir cuentas", expresó.

Son siete ex secretarios de Padrés los que están siendo procesados por investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, quienes ya fueron consignados ante un juez, sin embargo, todos llevan su proceso en libertad, tras amparos concedidos por jueces federales.

Sin embargo, un amparo que le fue otorgado al exgobernador de Sonora determinaba que la creación de esta fiscalía fue inconstitucional, por lo que desechaba todas las investigaciones contra Padrés Elías.

Las investigaciones contra el primer mandatario panista

Guillermo Padrés, el primer gobernador de Sonora emanado del PAN fue encarcelado el 10 de noviembre de 2016 y desde entonces se le han instruido dos juicios que lo han mantenido internado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Los delitos que se le imputan son lavado de dinero, defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos y enriquecimiento ilícito.

Además, dentro de la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sancionada en el Código Penal Federal, se le acusa de transferir recursos derivados de una actividad ilícita, de territorio extranjero al territorio nacional.

También de ocultar el origen y destino de recursos producto de una actividad ilícita, así como ocultar propiedades.

Debería fiscalía analizar si es buen momento para presentar cargos contra a Padrés: Abogado

La Fiscalía General de Sonora deberá decidir si es buen momento para consignar ante un juez investigaciones de carácter local en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías por presuntos delitos de corrupción cometidos en el sexenio anterior, consideró Francisco Javier Mejía Cisneros.

El abogado y académico de la Universidad de Sonora, luego de que se anunciara la posible salida de Padrés en los próximos días, tras el pago de una fianza de 140 millones de pesos impuestos a por dos jueces en dos procesos penales que enfrenta en prisión, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, dijo su libertad no excluye la posibilidad de que se ejerzan cargos estatales.

"Esto no decide la responsabilidad que pueda tener o no tener el ex gobernador y tampoco excluye la posibilidad de que la Fiscalía Estatal de alguna manera pudiera ejercitar algunas otras acciones penales derivadas de otros hechos, mientras que no prescriban y si se están investigando adecuada y correctamente".

Recordó, que hasta el momento no se han dado a conocer delitos consignados desde el órgano estatal en contra del ex gobernador, pero que se sabe que dichas investigaciones se han estado integrando en desde las instancias de justicia en Sonora, en busca de elementos probatorios.

Esta acción deberá ser meramente jurídica aclaró, por lo que no deberán mezclarse asuntos políticos que puedan malinterpretar lo señalado por delitos de corrupción.

"Una vez que ya se tengan todos los elementos probatorios para que no corran riesgo de hacer ejercicios de acciones paneles, que su resultado sea negativo a sus acciones, es una situación que no es política, tiene que ser estrictamente jurídica independientemente de cuestiones cometidas durante su mandato".

Fiscalía mantiene investigación por tortura a empleada doméstica

A tres años de denunciar en la Fiscalía General de Justicia el delito de tortura en perjuicio de Gisela Peraza Villa, la investigación se encuentra paralizada, aseveró el abogado Juan Antonio Ortega.

El defensor de la ex empleada doméstica de la Casa de Gobierno en el sexenio de Guillermo Padrés, acusada del delito de robo y encarcelada cuatro años, dijo que entre los ex funcionarios señalados en la denuncia está el diputado federal Agustín Rodríguez, quien se amparó para no ser llamado a rendir cuentas.

"Han declarado más de 15, pero lo han estado evadiendo por medio de amparos, está amparado Agustín Rodríguez; Ernesto Fernández Portillo está ahorita en la cárcel, algunos judiciales, el ministerio público que hizo la investigación, todos ellos están en proceso, pero hasta el momento no se les ha ejecutado orden de aprehensión", manifestó.

Ortega consideró que la Fiscalía sí ha trabajado en el caso, sin embargo, está bajo presión de autoridades de mayor nivel, pues por el momento Guillermo Padrés, principal acusado en la denuncia de Gisela Peraza, no ha sido enjuiciado.

LEA TAMBIEN Juez otorga libertad bajo fianza a Guillermo Padrés El exgobernador de Sonora podrá salir de prisión una vez que se paguen 40 millones de pesos de garantía y porte un brazalete de localización

mvf