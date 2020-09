Lenin desapareció en Chiapas; su cuerpo fue hallado sin órganos

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Lenin Eliovet Alejandro Cruz Solís salió el sábado 29 de agosto por la noche con dos amigos y cuatro días después su cuerpo flotaba en las aguas negras del río Sabinal, a la altura de la colonia Patria Nueva, al nororiente de esta ciudad capital.

También lee: "Quieren dejar morir a niños con cáncer", padres de familia en Chiapas

Convencida de que la Fiscalía General del Estado (FGE) miente entorno a este caso, Sandra Luz Solís Aguilar, madre de Lenin, explica que ni esa misma instancia judicial le ha dicho de qué falleció su hijo, originario de Tuxtla y de 23 años de edad, quien en breve egresaría de la carrera en Radiología de una escuela privada y que, por el momento, hacía su servicio social en una clínica del IMSS.

Tras destacar que durante los días en los que desapareció no recibió ni una sola llamada telefónica ni otro indicio de que él estuviera secuestrado, advirtió que sin lugar a dudas en este crimen estarían vinculadas las personas que, ese día, salieron con él; tiene nombres y apellidos, advierte.

Para ella es extraño que una instancia como ésa no le haya dicho, pese a que ya se efectuó la necropsia de ley, si su hijo fue o no asesinado, ni en qué condiciones exactas hallaron el cadáver, "pero sé que en su espalda tenía dos agujeros, y que además solo le dejaron un pedacito del corazón", reveló la mamá, quien señaló que los acompañantes de su hijo hoy no dan la cara e incluso negaron que lo conocían.

Fotos Christian González

Aunque la Fiscalía de Desaparecidos le "recomendó" no manifestarse de forma pública, a ella no le quedó de otra que salir y "alzar la voz" porque, sabe, hay muchas inconsistencias en el caso.

De acuerdo con sus allegados, Lenin era un joven dedicado a sus estudios, hacía deportes, como "crossfit" e, incluso, no tenía algunos enemigos; nunca faltaba a dormir a casa de una tía, donde vivía desde hace un tiempo, por ello les extrañó que no llegara a dormir durante ese lapso.

De hecho, familiares y amigos marcharon este jueves, alrededor de las 9:30 horas, hacia el centro de esta capital, acción durante la cual externaban su molestia contra las autoridades e evocaban, al unísono: "Si te quieres morir, a Chiapas tienes que venir" y "No hay seguridad en el estado".

La desesperación de la madre es que la FGE aún no le entrega un dictamen pericial claro (el que le otorgó advierte que no se saben las causas reales del deceso), por ello ya acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que la acompañen en esta situación y se esclarezca cuanto antes la misma. "A quién encubren", remata doña Sandra.