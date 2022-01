Jaime Bonilla siempre ha hecho su voluntad, saben que se burla de todos: Maldonado

TIJUANA,. Esta semana la periodista Lourdes Maldonado esperaba tener acceso a la información contable y administrativa del Primer Sistema de Noticias (PSN), la empresa de radio y televisión del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

"Puede ir a parar a la cárcel por defraudador fiscal, eso lo decide el SAT, a eso se está arriesgando Bonilla, y ni así me hablan para negociar", dijo en lo que fue una de sus últimas entrevistas sobre el juicio laboral que había ganado al morenista.

Con el laudo a su favor había recorrido varios medios de comunicación para hablar sobre el final de nueve años de litigio por despido injustificado.

Nombrada depositaria interventora, solo hacía falta la notificación oficial para permitirle revisar si el también senador con licencia estaba al tanto en sus responsabilidades hacendarias como patrón; la periodista estaría obligada a notificar a las autoridades federales.

Bonilla no paga nada de eso, porque en los seis años que yo estuve allí, jamás vi que a nadie nos entregara nada ni se firmara nada

"Totalmente despectivos, totalmente ciegos y sordos, totalmente negativos, sin aceptar que algo va a pasar porque ellos son intocables, porque Bonilla siempre ha hecho su voluntad, saben que se burla de todos, que nunca paga nada".

Los periodistas son los campeones de la #LibertadDeExpresión y la #Democracia. Envío mi más sentido pésame a las familias de los tres periodistas asesinados en las últimas semanas. Reitero nuestro apoyo a los esfuerzos de México por la lucha contra la impunidad en sus casos. https://t.co/z1MhFGEcxE — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) January 25, 2022

Lourdes Maldonado se veía llegando a la compañía de televisión por cable acompañada de elementos de la Guardia Nacional para finalmente hacer efectivo el laudo y terminar el conflicto que en marzo de 2019 la llevó a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador para acusar a Bonilla Valdez de corrupción y pedir protección por temer por su vida.

Ha sido un año desgastante, de estrés, desesperante, de angustia, de amargura. Nunca de felicidad, siempre batallando y luchando para poder salir adelante", comentó a La Silla Rota

Pero la semana comenzó y en lugar de esa cobertura, el gremio de Tijuana acudió a protestar a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm), porque era la autoridad encargada de la seguridad de la periodista asesinada el domingo por la tarde, frente a su casa.

Sonya de Anda, consejera del Sistema de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en Baja California, dijo desconocer por qué Lourdes Maldonado no estaba vigilada por una patrulla cuando llegó a su casa.

"Había dicho que el momento en el que ella llegaba a su casa, en las noches, era la situación en la que se veía más vulnerable", comentó.

Este lunes también estaba programada la instalación del Sistema de Protección a Periodistas en el estado, luego de dos años, los del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, en que no operó formalmente.

Pero la instalación de ese organismo fue cancelada tras el crimen de la conductora de radio y televisión, que se convirtió en la tercera periodista ultimada en el año en México y la segunda en Tijuana en menos de una semana, luego del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, el lunes 17 de enero.

Se suspende la instalación de este sistema. El argumento es que va a haber una revisión de cómo opera el mismo y posiblemente en el transcurso de la semana se vuelva a convocar con una adecuación de este sistema que evidentemente está fallando

SU PASO POR PSN

Lourdes Maldonado López contó que llegó a PSN en la primera década de 2000, luego de pedir una oportunidad laboral al comunicador Marco Antonio Blásquez, exsenador, hoy diputado local por el Partido del Trabajo (PT) y empleado de Bonilla Valdez en esa empresa.

Ojalá esto fuera una pesadilla ??



La periodista Lourdes Maldonado acaba de ser asesinada fuera de su casa en el área de Santa Fe.



Apenas hace unos días acababa de ganar un juicio laboral de casi 10 años contra Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California. pic.twitter.com/ySNkXPdI8l — Daniel Andrade (@DanielAndradeTV) January 24, 2022

"Yo era gente de Blásquez y había gente... de ´otros´, no voy a decir nombres. Se fue Blásquez y yo tenía órdenes de Blásquez de no meter en las mesas de análisis político a los ´otros´. Pero no era cosa mía, a mí me daban órdenes".

Cuando se fueron de campaña Bonilla y Blásquez, estuvo bajo mi responsabilidad y bajo mis hombros todo el peso de PSN y ni un peso me dieron partido por la mitad

Esos conflictos terminaron por dejarla fuera de la programación, por lo que decidió presentar una demanda que ganó en la junta de conciliación y arbitraje local.

Amparado, Bonilla Valdez pidió que el expediente se fuera a la federación por tratarse de una empresa de telecomunicaciones y ella aceptó, pero su sorpresa fue el nuevo fallo.

"Los magistrados le ordenan al presidente de la junta que saque un nuevo laudo tomando en cuenta los lineamientos del primero. Y sale un laudo a favor de Bonilla".

Le pagaron, parece 50 mil dólares, a uno de los tres magistrados para que cambiara el laudo. Allí fue el primer escándalo

Dijo que por eso fue a la conferencia del presidente López Obrador, y aunque el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuellar, habló con el entonces virtual candidato a la gubernatura, no hubo solución.

¿Qué pasa en #BajaCalifornia?



Nos acaban de confirmar el asesinato de otra colega en #Tijuana. Se trata de la periodista Lourdes Maldonado.



Estaba bajo la protección del mecanismo federal y hace tiempo denunció que tenía por su vida.



Acá cuando pidió apoyo a @lopezobrador_. pic.twitter.com/IeBzi4GdZz — ?????????????? ?????????????? (@ArmandoNieblas) January 24, 2022

"Fue (Jaime Bonilla) y le dijo al presidente que yo lo quise extorsionar. Me lo dijo Jesús y no tiene por qué darme un chisme".

OTRA DEMANDA

Ya como gobernador y con la demanda todavía en su contra, la lista de funcionarios involucrados creció con el nombre de Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general de Baja California y compadre del exgobernador Bonilla Valdez,

Nos dimos cuenta que ya estaba metiendo la mano Titi Ruiz, porque ese es el abogado de Bonilla. Por eso lo demandé

"Entonces empiezas a ver que la esposa de Titi Ruiz era magistrada y la hija también. Y que cuando pasaron mi caso a la junta federal, la presidenta de la junta local era la hija de Tití Ruíz", agregó Maldonado López.

Sobre la demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Bonilla y Ruiz por los delitos de abuso de poder, tráfico de influencias y corrupción, la periodista prefirió no dar detalles, aunque aseguró que pronto complementaría su declaración o presentaría otras demandas

Por ahora, la respuesta del ex mandatario de Baja California sobre este tema fue publicar en su cuenta de Twitter la entrevista que aceptó del periodista Joaquín López Dóriga.

"Yo siempre he sido una persona que ha tenido absoluto respeto para los periodistas", dijo el morenista, quien durante su gobierno no perdió oportunidad de denostar a la prensa crítica.

De acuerdo con la periodista Lourdes Maldonado, Jaime Bonilla presentó un amparo para seguir prorrogando el litigio, pero confiaba en que no procedería y, por lo tanto, todo había llegado a su fin.

Tenía que haber dejado de depósito 400 mil pesos y pagarme seis meses de sueldo para acceder a ese amparo. Y no lo hizo, no dejó ni un cinco y se fue al amparo. Descarado, como siempre ha sido él, gandalla y descarado

"Todo lo que solicitamos lo mandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo lo que salió de mi juicio a favor de Bonilla o en contra y los amparos, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se ha terminado el juicio".

¿Cuál es el sentimiento ahora, no le da miedo toda esta situación?

"Yo creo que el miedo lo debería tener él, porque yo soy una bestia herida. Son nueve años de necesidad, nueve años de pelear", dijo Lourdes Maldonado.

PROTESTAS

Este lunes, periodistas de Chilpancingo, en Guerrero, se manifestaron en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para exigir justicia para su colega asesinada , Lourdes Maldonado.

En la manifestación, los comunicadores portaron pancartas con mensajes como "Nos están matando", "Tijuana S.O.S.", "El periodismo está en riesgo", "¡Justicia para Lourdes, José y Margarito!", entre otros.

En un mitin, el periodista Jesús Saavedra recordó que tan solo en los primeros 24 días de este año suman tres casos de comunicadores asesinados. El primero fue el de José Luis Gamboa, quien fue silenciado en Veracruz el 10 de enero; seguido de Margarito Martínez, baleado también en Tijuana el 17 de enero.

#ATENCIÓN



En apenas tres semanas, en México han asesinado a tres periodistas. Mañana martes 25 de enero habrá protestas y concentraciones en distintas ciudades del país. #NoSeMataLaVerdad#PeriodismoEnRiesgo



?? Firma de pronunciamiento: https://t.co/oXt3UTzpgn pic.twitter.com/Y1kVqWtLtO — Factual_ (@Factual_MX) January 24, 2022

Para este martes, periodistas de alrededor de 20 ciudades convocaron a manifestarse, de manera pacífica, en contra de los asesinatos contra periodistas y comunicadores en el país.

























