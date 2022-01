Asesinan a periodista Lourdes Maldonado; AMLO pide no adelantar juicios

Tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en Tijuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó durante la mañanera los hechos, a la vez que hizo un llamado a investigar el móvil del crimen y si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral que hizo en 2019. Pidió tratar el caso con mucha responsabilidad y dar con los culpables.

"Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera, nuestro pésame a los familiares primero, duele mucho lo que sucedió en Tijuana, vamos a llevar a cabo la investigación. Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, los primeros meses, hacer una denuncia por un asunto laboral por la empresa de radio y TV vinculada a Jaime Bonilla", recordó.

''No se puede así, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio (...) no dejar de considerar lo político", agregó López Obrador sobre de Lourdes Maldonado.

El mandatario reitero su compromiso es que no haya impunidad, que se encuentren a los responsables, dice sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.

ASESINATO DE MALDONADO

La tarde de este domingo se reportó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en el fraccionamiento Santa Fe, de Tijuana, Baja California.

La periodista llamó la atención esta semana tras ganar un litigio laboral en contra de la empresa PSN, propiedad del ex gobernador Jaime Bonilla.

Esta misma semana estuvo presente en las oficinas de dicha televisora, con una orden de embargo a su favor.

Desde hoy PSN está embargado a mi favor y ahí estaba Bonilla pero no nos recibió", dijo la periodista

De acuerdo con una nota de La Jornada Baja California, la mañana del miércoles 19 de enero, acompañados de una Actuaría de la Junta Especial 59 de Conciliación y Arbitraje, les notificaron sobre el embargo mercantil; s in embargo, no hubo una parte legal de la empresa que los representara.

El abogado Eduardo Edmar Pérez Castro, defensa laboral de Lourdes Maldonado, señaló que con este embargo mercantil a favor de su clienta se podrá buscar un acuerdo de pago con la empresa. Aseguró que la afectada duró 6 años trabajando en la empresa y de manera injustificada fue dada de baja, con adeudos de pagos de nómina y laborales.

El 26 de marzo de 2019, Maldonado López utilizó "La Mañanera" del presidente Andrés Manuel López Obrador para revelar que el empresario y político tijuanense Jaime Bonilla, entonces senador con licencia y aspirante a la gubernatura de Baja California, le pague prestaciones laborales vencidas, sujetas a juicio.

Aproximadamente al minuto 50 de haber iniciado la conferencia la veterana periodista, quien dice haber laborado en PSN (la empresa de Bonilla), llamó la atención del presidente para asegurar que teme por su vida, debido al poder de quien describió como un hombre poderoso.

López Obrador canalizó a Maldonado con Jesús Ramírez, director de Comunicación Social y le aseguró que no habrá influyentismo en este sentido.

Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida

EL PRIMER CRIMEN

Apenas el lunes 17 de enero, Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista especializado en temas de seguridad y justicia y colaborador de varios medios, fue asesinado de un disparo en la cabeza fuera de su casa, en la colonia Camino Verde, en Tijuana.

Martínez Esquivel era beneficiario del mecanismo de protección a periodistas de Baja California y estaba en análisis su incorporación al mismo esquema de la Secretaría de Gobernación federal luego de ser confrontado el pasado 13 de diciembre por un ex policía que tiene una página de "noticias" en Facebook.

El crimen causó indignación entre el gremio periodístico. Diferentes sectores de la población y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exigieron que sea esclarecido y se detenga al o los responsables.

El fotorreportero, de 49 años, inició su carrera hace unos 15 años como colaborador independiente y publicó en el semanario Zeta, Cadena Noticias, La Jornada Baja California, Punto Norte, El Imparcial, San Diego Union-Tribune, entre otros medios.

La agresión contra Margarito Martínez, hijo de la periodista Eglantina Esquivel, quien dirige la revista La Lucha de las Féminas y hermano de Rosa Martínez, ex consejera del Sistema Estatal Anticorrupción, fue perpetrado alrededor del mediodía del lunes en la calle 5 de Mayo.









