Impugna Armenta candidatura de Barbosa en Puebla

PUEBLA.- Alejandro Armenta Mier impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la nominación de Luis Miguel Barbosa Huerta como candidato a la gubernatura de Puebla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y exigió la renuncia del secretario General de Gobierno Fernando Manzanilla Prieto, por operar con recursos públicos a favor del ex senador.

Armenta Mier y la senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburo, participaron en el proceso interno de Morena para elegir al candidato a la gubernatura que postularía Morena en el proceso electoral adicional que vive Puebla, tras la muerte de la gobernadora panista Martha Erika Alonso Hidalgo.

Por considerar que los resultados de la encuesta que practicó Morena fueron alterados a favor de Miguel Barbosa, el ex líder del PRI, Alejandro Armenta, impugnó la nominación que avaló la dirigencia nacional de Morena ante el TEPJF.

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del senador con licencia lo presentó el fin de semana y expresó: "Nos extendieron la mano, ¿pero saben cómo nos la extendieron? Como cuando vas al catecismo (...) para que les beses la mano."

El expediente SUP-JDC-067/2019 será atendido por el magistrado Felipe de la Mata.

Antes de impugnar ante el máximo tribunal electoral del país, Armenta Mier anunció que también se conformará esta semana ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la actuación parcial de la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky a favor de Barbosa Huerta y la intromisión de Manzanilla Prieto en la vida interna de los partidos y del Poder Legislativo.

ACUSA INTROMISIÓN DEL SECRETARIO DE GOBIERNO

Sobre la actuación de Fernando Manzanilla, cuñado del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a favor de Barbosa Huerta, tanto Armenta Mier como Nancy de la sierra y diputados locales solicitaron la intervención del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido para exigirle su renuncia porque está operando a favor de Barbosa Huerta.

Mientras el gobierno estatal en dos ocasiones ha emitido comunicados y hasta un desplegado en medios para exponer que los funcionarios públicos que participen en el proceso electoral serán sancionados, los opositores de Barbosa Huerta acusaron al responsable de la política interna del estado de presionar presidentes municipales y diputados locales para apoyar al ahora abanderado de Morena a la gubernatura.

Nancy de la Sierra y su esposo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, José Juan Espinosa Torres, acusaron que como medida de presión por oponerse al proyecto de Barbosa Huerta, Manzanilla Prieto utilizó al Poder Legislativo para iniciar un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades a Espinosa Torres por observaciones que tuvo en su cuenta pública cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula.

PES EXPULSA A MIGUEL TRUJILLO DE ITA

Por su parte, el Partido Encuentro Social (PES) inició en febrero el proceso de expulsión contra el legislador local Miguel Trujillo de Ita, quien se pronunció a favor de Alejandro Armenta Mier durante el proceso interno de Morena para elegir candidato a la gubernatura.

El PES a través de un comunicado, justificó la expulsión del legislador por "múltiples manifestaciones a nombre del instituto para buscar intereses personales".

La información proporcionada por Trujillo de Ita, precisó, carece del aval de la dirigencia estatal, misma que considera que el diputado está siendo manipulado por actores externos al partido.

"Encuentro Social por ningún motivo apoya declaraciones fuera de contexto de parte de ningún actor político postulado y electo por nuestro instituto que no abonen a la unidad, o a la reconciliación; mucho menos a la crítica sin fundamento que busca la radicalización, en Puebla no estamos para este tipo de políticos impulsivos, toda vez que fueron electos para legislar no para grillar."

Este día, también se dio a conocer que como una muestra más de la represión que prevalece, el ex aspirante a la candidatura por Morena al Gobierno del Estado, Ramiro León, fue despedido de su cargo operativo al interior del Congreso del Estado.

Ramiro León explicó que fue despedido por el diputado Arturo de Rosas, quien le comentó que no debía estar en el puesto por coincidir con el proyecto de Alejandro Armenta.

Le advirtieron "no debes morder la mano que te da de comer", en referencia a que el mandato y la represión viene de parte del secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.

Por su parte, Espinosa Torres expuso que mientras a los presidentes municipales los presionan para apoyar el proyecto de Barbosa Huerta, a algunos diputados locales les ofrecieron cargos en la administración pública para sus familiares.

