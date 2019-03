¿Elección de Estado en Puebla? Se muerden la lengua: Barbosa

JORGE RAMOS PÉREZ 19/03/2019 08:30 p.m.

Miguel Barbosa Huerta va por segunda ocasión en pos de la gubernatura de Puebla. Aunque dentro de Morena admite heridas, en lo externo incluso ve que se puede competir en buena lid con los candidatos del PRI y del PAN.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Barbosa descarta, eso sí, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya metido en el proceso interno o que lo vaya a hacer. Lo dice convencido, aunque sus adversarios acusan que será una elección de Estado.

"Se muerden la lengua", revira el exsenador y experredista, que alguna vez tuvo palabras críticas sobre López Obrador.

En su etapa de negación, Barbosa Huerta dice que no hay ningún pacto Morena-PRI que dé a luz al PRIMor. "No hay ningún PRIMor ni PRIAnes", sostiene.

- ¿Teme guerra sucia? En la pasada campaña la situación no fue fácil...

Yo espero que sea diferente, no están los mismos factores que estuvieron en 2018, no los veo. Veo a un PAN y a un candidato en condiciones totalmente distintas. Y veo al PRI con un candidato totalmente diferente con los que se puede transitar en un proceso limpio. Así que vamos a ver, yo espero que esto sea así. Hay que acreditar que en Puebla los políticos pueden hacer un trabajo electoral que atraiga a la sociedad y no rechazado por la sociedad.

- Se ha señalado una cuasi alianza entre Morena y PRI, ¿hay un PRIMor en Puebla?

Eso es falso. El PRI tiene su candidato, lo apoyan los ex gobernadores, lo respaldan sus sectores y su fuerza tradicional. Que le vaya bien. Y sí tengo que decir que Morena tiene el acercamiento de muchas bases priistas, lo debo de reconocer. Pero no hay ningún PRIMor. Quienes lo dicen se pueden morder la lengua y les puede salir sangre de la boca, porque son los menos indicados para hacerlo. Créeme que Morena navega en estas turbulentas aguas de la política electoral con mucha identidad, con mucha identificación de lo que son valores. Y nada de PRIMores, ni nada de PRIAnes, nosotros no necesitamos nada de confusiones político electorales.

- Marko Cortés le declaró a LA SILLA ROTA que en Puebla se alista una elección de Estado para imponer a Barbosa...

La elección de estado fue la que ellos hicieron el año pasado. Se queja de algo que ellos han hecho, de lo que ellos han hecho. Es otro de los que se muerde la lengua y le sale sangre de la boca porque Marko Cortés sabe de las elecciones de Estado. Nosotros no. Nosotros no necesitamos que el gobierno intervenga, por eso luchamos para que fuera el INE y no el órgano electoral el que condujera este proceso. Nosotros luchamos y en contra de ello y todo lo que significó esa acción del PAN en el 2018. Ellos están acostumbrados solamente a trabajar con dinero y con poder, ahora que no lo tienen están totalmente desprotegidos, como blancas palomas.

- ¿Qué mano tiendes a los otros candidatos?

Trabajo, trabajo, y trabajo unido, en campaña.

- ¿Respeto?

Claro que sí, trabajo y respeto, obligados.

- ¿Cómo queda Morena en lo interno?

Hay que restañar heridas porque creo que los equipos rebasaron los límites. Creo que hay que hacer cosas, zurcir políticamente bien. Hay que trabajar en esto y yo seré alguien que lo haga, tengo la madurez, el profesionalismo y la experiencia para hacerlo y sé que (Alejandro) Armenta y también Nancy de la Sierra.

- El senador Alejandro Armenta dice que iría a poner queja en lo interno...

Que lo haga, es su derecho. No es concordante con lo que ayer dijo, pero tiene el derecho de hacer valer cualquier impugnación. Faltaba que alguien le reprochara el derecho de impugnar y decir lo que quiera decir...

- ¿Y el factor Andrés Manuel López Obrador, cómo juega en la elección?

Ninguno, él no juega en el proceso interno. Es un asunto del partido, no del gobierno.

- ¿Ni jugó?

Claro que no. Es un asunto que se llevó a cabo con una comisión nacional de candidaturas, que se llevó a cabo una encuesta y que nos explicaron la metodología y no tiene ninguna forma de parcialidad en favor de alguien...

- ¿López Obrador no metió la mano para que fuera Barbosa el candidato?

Claro que no. Claro que no.

- ¿Andrés Manuel López Obrador no hará campaña en Puebla?

No, claro que no. Andrés Manuel López Obrador dijo la vez pasada, hace dos semanas, que no volverá a Puebla sino hasta después de las elecciones.

- Había dos fuerzas en pugna, Yeidckol Polevsnky, presidenta de Morena, empujando por la candidatura de Miguel Barbosa, y Ricardo Monreal, empujando la de Armenta...

Hubo opiniones y posiciones, pero hubo una encuesta imparcial en la cual salí adelante, avante y triunfador por un amplio margen. En todas las variables. Y yo no sé porque hoy en la mañana amaneció con otro comportamiento, distinto al de la noche anterior. Pero respeto todo esto.

- ¿No ves pugna Monreal-Yeidckol?

No quiero opinar sobre eso. Eso no me toca decirlo.

- Pero 55 senadores respaldaron al senador Alejandro Armenta, ¿no pesa eso?

No, nunca le di valor político porque el grupo parlamentario de senadores no es dirección política. No le di importancia.

- ¿Esta circunstancia no afecta la campaña?

No, desde luego que no. Los senadores irán a mi campaña, me están hablando muchos de ellos, amigos de toda la vida. Esto va a restablecerse en la normalidad en una gran campaña en puebla.

Este miércoles se alista para su registro como candidato. Y luego a la campaña. Su segunda campaña en menos de un año.