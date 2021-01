Haitianos en BC: sin papeles, sin trabajo y sin comida

TIJUANA.- Ronnie llegó a Tijuana a inicios de 2020, tras seis años fuera de Haití, buscando la forma de llegar a la frontera de México con Estados Unidos para solicitar una visa humanitaria y tener una vida mejor en ese país.

También lee: Tijuana impone multa a quien no use cubrebocas; Bonilla tumba medida

"Cada que vamos a Migración nos dicen ´vuelve´ y vamos, pero nunca hay una cita para nosotros, y este momento es muy difícil, y estar sin empleo... El 90% de los haitianos no están trabajando porque en cada lugar que buscamos trabajo, nos dicen si tenemos residencia permanente y tenemos la de visitante; nos dicen que no podemos trabajar, es difícil trabajar porque está vencido, todos los que tenemos el documento de visitantes está vencido. Entonces, estamos sin empleo, no sabemos si el Gobierno de México nos puede apoyar para que nos den el documento", expresó.

Aunque el gobierno de Jaime Bonilla se aferra en asegurar que BC es un estado santuario migrante, la realidad de comunidades migrantes se estrella con el discurso oficial. Desde hace cuatro años, alrededor de seis mil migrantes de origen haitiano, que residen en Baja California, se enfrentan a la invisibilización y vulneración de sus derechos humanos.

Fotos Cuartoscuro

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, en Tijuana habitan alrededor de 4 mil migrantes de Haití, en tanto que en Mexicali otros 2 mil.

La población de Tijuana se encuentra distribuida en distintos puntos de la ciudad, prioritariamente en la zona Norte, Centro y algunas comunidades en las zonas conurbadas.

El albergue "Little Haití", ubicado en el Cañón del Alacrán en la colonia Divina Providencia, también es habilitado como albergue para migrantes de otras nacionalidades. Yo con migrantes haitianos en el pequeño haiti, en Tijuana Baja California, Mexico.Urge, apoyo a migrantes haitianos. pic.twitter.com/QZvDyFp02m — wilner metelus (@wilnermetelus) December 22, 2020

Un reportaje de Zeta destaca que para entrar al Cañón del Alacrán se debe tener una gran habilidad para conducir por terrenos sin pavimento y llenos de lodo. Con las lluvias el sitio se vuelve un río, con rápidos feroces que se llevan autos, casitas y animales. Desde hace cuatro años que el asentamiento haitiano está ahí, ninguna autoridad ha procurado pavimentarles.

Algunas de las casas de la zona son de cartón y madera, como en gran parte de Tijuana, con lavaderos y cocinas al aire libre, sin que parezca que viven en una de las ciudades de mayor poder adquisitivo del país.

En la Pequeña Haití viven al menos 250 personas, entre mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, niños en edad de ir a la escuela y adultos que se reparten las tareas dentro del espacio. La mayoría de las mujeres de la comunidad se encargan de cuidar a los niños, hacer la limpieza del albergue, cocinar y lavar la ropa de su familia; mientras que los hombres se dedican a conseguir recursos para comprar alimentos.

Ahí esta su cuerpo, que triste; Pido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Mexicali, Investigue muerte del migrante haitiana Majorie Petite Frere.Ella se murío el 1de enero 2021 a las afueras en el hospital de Cruz Roja en Mexicali. Ella se murió por falta atención medica. pic.twitter.com/JwyynXOAli — wilner metelus (@wilnermetelus) January 4, 2021

El 90% de los hombres que viven en este lugar quedaron sin empleo a inicios de diciembre pasado, por lo cual han optado el mercado informal para conseguir algo de dinero. Aquellos que perdieron su empleo excusan dos circunstancias: la primera, que los han despedido previo a la entrega de aguinaldos, y la segunda, que el Instituto Nacional de Migración (INM) no les ha renovado su estatus migratorio.

El pastor Gustavo Banda Aceves, de la iglesia Embajadores de Jesús, dijo que "estamos en una situación muy difícil, nuestros hermanos y hermanas haitianas, están yendo al Instituto Nacional de Migración para actualizar su estatus migratorio y les están comentando que no les van a renovar las visas humanitarias que tenían aquí, mucho menos les darán las permanentes. No sabemos a qué se deba esta situación, pero muchos de ellos han venido y me han comentado eso. A algunos de ellos ya les han extendido un papel donde dice que tienen que salir del país.

¿Cuántas personas están en esa condición?

"Aquí tenemos aproximadamente 250 migrantes y, a todos los que se les han vencido han ido al Instituto Nacional de Migración y les han dicho que no les van a renovar su estadía aquí en México".

¿Cuáles son las consecuencias de ello?

"Estamos ante una pandemia, una situación muy difícil y, si ellos no tienen papeles, no van a poder encontrar una fuente de trabajo confiable, van a tener que salir a las calles a vender, y con esta situación de la pandemia, pues lo único que van a hacer es incrementar los contagios y todo ese tipo de cosas".

¿Actualmente cuentan con trabajo?

"Como es natural, en esta época muchos de los haitianos están trabajando en la maquila, cuando se va acercando diciembre la mayoría son despedidos y contratados nuevamente en enero, pero cuando ellos vayan a tratar de conseguir estos empleos, ya no van a contar con sus papeles y entonces ya no van poder acceder a esos trabajos".