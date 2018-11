Guardia Nacional de EU instala cuartel en puente internacional de Reynosa

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 07/11/2018 05:14 p.m.

Cd. Victoria, Tam.- La Guardia Nacional de Estados Unidos instaló un cuartel temporal de operaciones a un costado del puente internacional que conecta con Donna, Texas- con la localidad Rio Bravo, Tamaulipas.

En tanto que elementos de Aduanas y Protección Fronteriza, así como de la Patrulla Fronteriza realizan trabajos de limpieza de maleza, del lado americano de la ribera del rio Bravo, para tener una mayor visibilidad en la vigilancia y evitar que los migrantes que crucen el río no se oculten.

A un costado del puente internacional de Donna, la Guardia Nacional instaló con carpas su cuartel de mando de las operaciones "Patriota Fiel" que despliegan desde Brownsville hasta Laredo, Texas, a fin de evitar la entrada de ilegales a los Estados Unidos.

En el Cuartel de la Guardia hay vehículos antimotines, transporte y helicópteros para las labores de vigilancia a lo largo de la ribera del río Bravo, ranchos, y localidades próximas al rio.

Las fuerzas del presidente estadounidense, Donald Trump han continuado con sus ejercicios de practica para contener una embestida violenta de una multitud de migrantes que intenten cruzar puentes de manera ilegal.

En tanto que Estados Unidos se prepara con acciones de fuerza para rechazar a los migrantes ilegales y cerrar los puentes internacionales, en México se preparan para asistir a los migrantes concediendo hospedaje, alimentación, atención médica.

En ese sentido, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez externó su preocupación ante la falta de capacidad de los Ayuntamientos fronterizos de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo para dar atención a los miles de migrantes que puedan arribar.

En ese sentido, insistió que ante las demostraciones que se realizan en los puentes internacionales es evidente que los migrantes no podrán cruzar y por tanto quedaran varados y es ahí donde se presenta el problema para las autoridades locales.

En tanto, El diputado Ángel Romeo Garza Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración del Congreso del Estado, señaló la necesidad de que el Instituto Nacional de Migración realice un minucioso censo de los miles de migrantes que de manera ilegal han ingresado a México, pues existe preocupación en el sentido de la entrada de prófugos de la justicia.

Insistió en que es necesario implementar una estrategia a efecto de evitar que los migrantes puedan reclutados por la delincuencia organizada, ante la necesidad de ingresos económicos pues es evidente que quedaran varados por las acciones de fuerza desplegadas por los Estados Unidos.

En ese sentido, mencionó que no se sabe a ciencia cierta quién viene en la caravana y por ende algunas personas podrían causar problemas de inseguridad o ser reclutados por la delincuencia organiza.

Por lo que además del censo se debe cruzar información con las autoridades judiciales de los países de donde proceden los migrantes.

Continuó diciendo que las autoridades realizan reuniones de preparación para atender a los migrantes y únicamente se tiene un aproximado del número de los integrantes de la caravana, pero no se sabe en realidad quienes son pues hay quienes no presentan documentos.

Con la militarización de la frontera estadounidense, es un hecho de que miles de migrantes quedaran varados en las ciudades fronterizas, provocando problemas de pobreza y violencia, por lo cual pudieran ser recogido por la delincuencia organizada.

""Ellos están protegiendo su nación. Pero se está complicando el tema en el tiempo en los cruces cotidianos de LA gente, porque están haciendo ellos pruebas antes de que lleguen los migrantes".

El diputado Romeo Garza, reiteró: "No sabemos quienes vienen, algunos brincaron ilegalmente a México, desconocen al Instituto de Migración a la Policía Federal y de esta forma no tenemos una evaluación de las personas, que viene, y podrían brincar a las filas de la delincuencia, todo es posible porque no sabemos quiénes son".

Ejercicios de entrenamiento afectan circulación; USA rechaza cierre de puentes

Debido a los ejercicios de entrenamiento de control de multitudes sobre los puentes internacionales el tráfico de tráilers con carga, así como autos particulares se ha vuelto lento, además de que las revisiones se han vuelto más estrictas lo cual ya está provocando pérdidas.

En tanto, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, emitió un comunicado desmintiendo la versión en el sentido de que los puentes internacionales hayan sido cerrados debido a los entrenamientos.

El director de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio y Servicios del Estado, Abraham Rodríguez Padrón, indicó que hay quejas y protestas de empresas y particulares ya que la colocación de vallas cerrando algunos carriles de los puentes, ha hecho lento el tráfico en los puentes.

Además de que han aumentado la revisión de los vehículos que entran a los Estados Unidos así como también se están haciéndose más rigurosas.

Comentó que si bien es legítimo el derecho de los Estados Unidos de tomar de protección y defensa el comercio no se debe ver afectado por estas medidas.

Ello ya se está provocando algunas pérdidas de aproximadamente de 75 mil millones de dólares en el intercambio comercial tan solo entre Tamaulipas y Texas, mencionó Rodríguez Padrón.

Mencionó que se está teniendo un acercamiento con las autoridades estadounidenses a efecto de que las medidas de seguridad que están adoptando no impacten en el intercambio comercial.

Y añadió: "Causa incertidumbre, más porque al momento que lleguen no sabemos lo que vaya a suceder, si es una incertidumbre bastante fuerte y si afectaría el comercio de ambas fronteras por la cuestión de esta militarización".

La militarización de la frontera del lado americano es una advertencia de que Estados Unidos va a cerrar el paso a los migrantes y no permitirá su paso lo cual provocaría un mayor cierre de los puentes, comento.

A la vez Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, desmintió la versión en el sentido de que los puentes internacionales hayan sido cerrados.

En el texto del comunicado escrito en español precisa: "Un post escrito en español circulando en redes sociales acerca de ejercicios de cierre de puente internacionales es completamente falso y no proviene de CBP".

Se indica que durante los entrenamientos los puentes han permanecido abiertos y los servicios de los puentes operando con normalidad y no impide el flujo del tráfico fronterizo.

