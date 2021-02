Familia Leal: cuatro secuestros; Luciano, de 14 años, el más reciente

CD. VICTORIA.- En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, la familia Leal Garza, de San Fernando, es una más de las víctimas de la violencia, secuestro y desaparición forzada.

Sobre la familia pesa esta desgracia o maldición. Primero al padre Luciano Leal lo secuestraron en 2012, posteriormente a una tía, hace dos años y medio un hermano también fue secuestrado, cuatro meses. El primero permanece en calidad de desaparecido.

Y desde el pasado 8 de julio, su hijo Luciano, de 14 años, se encuentra desaparecido.

A Luciano (chico) le gusta cantar, toca la guitarra, “va saliendo del cascarón, aprendió a manejar y me hacía algunos mandaditos, al banco, al Oxxo”. “Es alegre, amiguero, pero también inocente”.

Fue así que la tarde del 8 de julio se lo llevaron de las calles Laguna de Jara y Lago de Pátzcuaro, del fraccionamiento las Fuentes, a un costado del parque lineal de San Fernando, a donde acudió para encontrarse con una adolescente que conoció por Facebook.

Al llegar al lugar también llegaron dos camionetas con hombres quienes lo bajaron de la que él conducía y desde entonces se encuentra desaparecido.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas arrojaron que el perfil usado por la supuesta joven era falso.

La familia recibió llamadas de los secuestradores exigiendo un rescate de dos millones y medio de pesos, posteriormente otro pago de dos millones de pesos más, pero Luciano no fue regresado y los delincuentes rompieron todo contacto con la familia.

Luciano Leal reconoce que han contado con el apoyo de la Fiscalía en la búsqueda, pero “estamos desesperados”, por lo cual pedimos que se refuercen las investigaciones, los operativos de búsqueda para encontrar a los responsables, los cuales se encuentran identificados al quedar grabados en las cámaras de vigilancia e identificados por los vehículos que conducían.

“No hemos tenido suerte para dar con esas personas”, indicó.

En días pasados, Luciano, su esposa y otros miembros de la familia se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional, acudieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, pero los días pasan y cada vez es más la tristeza, el dolor.

Luciano sería el segundo miembro de la familia desaparecido.

Pese a todo ello no pierden la fe. “Dios sabe por qué hace las cosas, por qué sucede todo esto. Mi hijo es una buena persona, no tiene malicia, le gusta cantar, tocar la guitarra pero no es de hacer daño a alguien”.

Así, insistió en pedir a las autoridades que no suspendan las investigaciones, la realización de los operativos de búsqueda y reconoció que si habido trabajo por parte de la Fiscalía pero lamentablemente no ha habido resultados.

La familia Leal Garza es conocida y estimada en San Fernando tienen una tienda de venta de materiales para construcción llamada “San Antonio”. Siempre colaboran en obras de beneficencia en favor de quienes menos tienen.

Siempre dedicados al trabajo no encuentran explicación a lo que ahora sucede.



San Fernando, Tamaulipas, fue “tomado” por el grupo del crimen organizado llamado “Los Zetas” desde marzo del 2010, cuando arribaron cientos de pistoleros para expulsar al Cartel del Golfo, organización delictiva que dominó el municipio durante varios años debido a su posición estratégica para el trasiego de drogas.

En agosto del 2010, “El Kilo” y sus pistoleros secuestraron y asesinaron a 72 migrantes, la mayoría de Centroamérica, en una bodega del rancho El Huizache, ubicado a unos 23 kilómetros al este de San Fernando, cerca de la Laguna Madre.