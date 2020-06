Eukid Castañón, parte de un poder que creaba miedo: Barbosa

El gobernador de Puebla garantiza que no habrá "vuelta de hoja" para los funcionarios del pasado que abusaron de sus cargos

CIUDAD DE PUEBLA.- Tras destacar que su gobierno ejerce un respeto total a las leyes y a los derechos de los ciudadanos, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta fue enfático al señalar que ya no existe la estructura criminal que encabezaba el ex diputado panista Eukid Castañón Herrera, operador político en la época de Rafael Moreno Valle Rosas.

En su habitual rueda de prensa, donde aborda puntualmente el panorama que vive el estado, Barbosa Huerta dejó en claro que los audios de Eukid Castañón -dados a conocer por diversos medios de comunicación-, muestran su forma y estilo amenazante como ejerció el poder público en la entidad desde un gobierno panista.

El mandatario poblano aseguró que no habrá "vuelta de hoja" para los funcionarios del pasado que abusaron del poder, crearon miedo o simplemente tomaban lo que querían, "ya el uso abusivo, no hay forma de que lo que dice ahí (Eukid Castañón) pueda ser real hoy, ese fue el poder (panista) que se fue".

Barbosa Huerta subrayó que se apegará a las leyes, "cómo alguien le dijo a Moreno Valle, ´hay que darle vuelta a la hoja y trabajar juntos´; no, no, ¡claro que no!, que la ley se aplique, solo eso, es lo único que va a pasar en esta etapa del gobierno de Puebla, que la ley se aplique", concluyó.

Cabe destacar que el ex diputado panista y operador del ex gobernador Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón Herrera, fue detenido por el delito de extorsión y vinculado a proceso en una segunda causa penal por uso de recursos de procedencia ilícita.