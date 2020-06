Escala protesta anti AMLO en Cuernavaca; acusan tintes electorales

No tendría problemas en votar por él si se manejara de otra manera, no tengo un bastión político. Este hombre lo que está haciendo es dividir, y así no va, se está aplicando nuevamente un socialismo que en Latinoamérica se ha transformado en comunismo, no le tengo miedo al socialismo, al contrario, soy un defensor del socialismo, pero un socialismo serio, expresó