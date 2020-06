Reciben a AMLO con protestas y revira que ni así da marcha atrás

"Amigos: hagamos un esfuerzo por esta causa aunque no estén convencidos de enviárselo a muchos, envíenlo a uno y ese será multiplicador. Gracias. Si los Judíos se hubieran rebelado los primeros días, Hitler no habría matado a tantos. Si los Venezolanos no hubieran estado ´distraídos´ al comienzo de Chávez, no se habría quedado tanto".