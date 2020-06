En Puebla, la seguridad es un tema prioritario: Barbosa

Puebla, Puebla (La Silla Rota).- Los homicidios, el secuestro, el robo de combustible, a transporte y de vehículos o violación, disminuyeron en Puebla en lo que va del año, dijo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González.

La entidad es de la que menos actos delictivos tiene y la incidencia delictiva se concentra en 7 municipios entre los que se encuentran la capital poblana, San Martín Texmelucan y Huachinango, agregó.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que se siente “satisfecho por los logros obtenidos en el plano de la seguridad pública, y desde luego el combate a la corrupción aunque no ha cumplido un año” en el cargo.

En el Campo Militar 25-A ubicado en la ciudad de Puebla, afirmó que “hoy los liberales combatimos la corrupción y la pobreza, combatimos la desigualdad, la inseguridad pública, hoy somos los liberales los que actuamos así”.

Al acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, dijo que no identifica un cartel trabajando en la entidad, no hay crímenes cruentos en Puebla y de las 17 figuras delictivas, en 13 disminuyeron los delitos. Agregó que se ha desmantelado a 62 bandas criminales con la detención de más de mil delincuentes; en Puebla, señaló, se castiga el feminicidio y no hay impunidad.

kach