En Morelos operan cinco cárteles: Cuauhtémoc Blanco

En Morelos operan cinco cárteles, dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien aseguró que ante la violencia e inseguridad ni se esconde, ni maquilla cifras, como sus antecesores.

En conferencia de prensa el mandatario expresó que la crisis de seguridad por la que atraviesa Morelos data de hace 20 años.

Actualmente a seis meses del inicio de su administración, agregó, actores políticos pretenden utilizar el tema como bandera para atacarlo.

"Ustedes lo saben que hay varios carteles aquí y tenemos que trabajar duro porque ya estuvo bien, ya estuvo bien de que algunos políticos que están ahorita enterrados están aprovechando el momento para sacar su cabecita y opinar, y créanme que en eso estoy trabajando y vamos a seguir trabajando por darle seguridad a la gente, pero ya estuvo bien que algunos actorcitos políticos, que están hundidos, que quieren sobresalir, aprovechan este momento.

"Y no es poner pretextos. Hay cinco, cinco carteles y así ha estado, así ha estado el estado y vamos a luchar en contra de ellos porque ya estuvo bien, no lo vamos a permitir, cinco, cinco carteles hay, ya estuvo bien, pero así ha estado durante mucho tiempo y ustedes que están aquí lo saben. Así ha estado Morelos durante más de 15 o 20 años y ahora quieren aprovechar esto que siempre ha existido, la delincuencia organizada, los carteles, siempre ha existido en Morelos. ¿Por qué es? Porque es el paso, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Puebla y ustedes lo saben", dijo el gobernador.

Durante su discurso Cuauhtémoc Blanco dijo que él, a diferencia de sus antecesores, ni se esconde ni se raja frente a la delincuencia.

"Aquí estamos y aquí sigo dando la cara y no me rajo eh, no me rajo y no tengo miedo, aquí estoy y asumo la responsabilidad, como siempre la he asumido, pero ya estuvo bien que todos estos actores políticos de 15, 20 años ha estado lo mismo, antes la maquillaban y nosotros no maquillamos nada, nosotros tenemos las cifras y se las damos a conocer, nosotros no maquillamos, no somos como gobiernos anteriores que maquillaban cifras, nosotros no, yo se lo dije al Vicealmirante, hay que dar las cifras como son y son como son.

"Y así estamos, luchando contra estas mafias, estos carteles que le han hecho daño al estado, y vamos a seguir luchando, entonces por eso qué les he dicho, hay que unirnos, hay que denunciar, no hay que tener miedo porque al final de cuentas la gente sabe del vecino que tiene al lado y si no denuncia, pues no va a pasar nada", expresó Blanco.

OPERAN COMO TERRORISTAS

Para el Jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, los grupos delictivos que existen en la entidad, principalmente aquellos que cometen homicidios dolosos, operan como terroristas.

"No hay en el estado terroristas, la forma de operar es similar a los terroristas, pero no quiere decir que sean terroristas ¿A qué me refiero? No enfrentamos directamente un grupo delictivo que esté localizado físicamente en algún sitio y que haya 40 o 50 delincuentes ahí que pueda ir la Comisión Estatal de Seguridad por ellos y hacerles frente.

"Son diferentes puntos en todo el estado de una, dos personas, tres personas que cometen una serie de actos delictivos y de homicidios y que entonces para la Comisión Estatal de Seguridad, para la Policía Federal, incluso para las Fuerzas Armadas es difícil localizar esta situación", expresó.

La forma de actuar de los sicarios en Morelos, agregó, es muy similar a la de los terroristas.

"¿A qué me refiero? Está una gente comiendo en un restaurante y de buenas a primeras se levanta alguien de una mesa y comete el homicidio, llega alguien en una moto, entra rápidamente, dispara y comete el homicidio, es una forma de actuar muy similar a cuando hay actos terroristas, no quiere decir que sean terroristas.

"Es una forma de actuar muy similar, pero no estoy diciendo que haya terroristas en el estado, no tenemos ninguna información de ello, y no lo hay, pero la forma de actuar de la delincuencia cuando se cometen homicidios y todo es muy parecida, pero no hay terroristas en el estadio, no es un grupo directamente, varios grupos, sino que son estas células por todo el estado, y es difícil que pueda haber un policía en cada restaurante, un policía en cada banco, un policía en todos los sitios, es muy difícil", expresó Sanz.

