En manos de hombres, Centro de Justicia para Mujeres en Jalisco

GUADALAJARA.- Desde diciembre pasado, el Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco quedó en manos de dos hombres sin el "perfil idóneo" para atender a las víctimas de violencia, refiere Laura Plascencia, integrante del colectivo G10 x Jalisco.

La dirección estuvo a cargo de Mariela Martínez Lomelí, de mayo del 2019 al 31 de diciembre del 2020.

Con la salida de Martínez Lomelí, la dirección se dividió en dos; una parte administrativa con Jorge Pardo al frente y la operativa que es atendida por Alberto Mora, ambas designaciones no son bien vistas por colectivas en defensa de los derechos de las mujeres.

Mariela Martínez Lomelí.

Mariela Martínez fue despedida sin justificación, expuso Laura Plascencia, quien consideró como terrible y lamentable que ahora este Centro de Justicia para las Mujeres haya dejado de tener peso en su defensa.

"Son perfiles masculinos que no conocen la información, no cuentan con las credenciales necesarias para estar ahí, además no han hecho nada en estos meses para generar una atención integral a las víctimas de manera digna. Tenemos reportes de caso de acoso sexual, de violencia institucional, de no atención con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres que las mujeres denuncian en el Centro de Justicia", expuso.

En enero pasado, organizaciones feministas del estado pidieron al gobernador Enrique Alfaro Ramírez la reinstalación de Mariela Martínez Lomelí, como Directora General en Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas.

En una carta pública, firmada por más de 10 organizaciones no gubernamentales y redes de mujeres, señalan que en los últimos cinco años Jalisco ha estado en los primeros lugares a nivel nacional de violencia feminicida, lo que derivó en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en noviembre de 2018.

Desde las colectivas que acompañamos a mujeres y niñas víctimas de violencia en el estado de Jalisco, exigimos la... Publicado por Colectivo Mujeres Puerto Vallarta en Viernes, 8 de enero de 2021

Refieren que en el contexto de la emergencia sanitaria se agudizó la violencia contra las mujeres. En 2020 ocurrieron en esta entidad 266 asesinatos violentos contra mujeres y niñas.

Las organizaciones de la sociedad civil, dice la carta pública, impulsaron la creación de instituciones y mecanismos que coadyuven a eliminar esa violencia, como es la creación de la Dirección General en delitos de violencia contra las mujeres en razón de género y trata de personas.

"Mariela Martínez Lomelí, quien estuvo al frente de esa dependencia, reúne el perfil y compromiso para la atención de la problemática de la violencia contra las mujeres, ha demostrado sensibilidad ante la problemática y se ha destacado por su acercamiento con las víctimas, organizaciones locales, nacionales e internacionales".

Aunado a ello, la ahora ex funcionaria fortaleció la institución y a su personal para que cuenten con las capacidades y herramientas necesarias para investigar con perspectiva de género, derechos humanos, respetando los derechos de las víctimas.

Colectivo Mujeres Puerto Vallarta.

Entre otros datos, refieren que Martínez Lomelí laboró previamente por 18 años en la Fiscalía y más tarde en la Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas, por lo que exigieron su reinstalación, además de atender la creación de la Fiscalía especializada en Delitos de violencia contra las mujeres en razón de género y trata de personas.

La carta pública ha sido firmada por Católicas por el Derechos a Decidir AC, Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México Capitulo Jalisco (Ddsser), Justicia, Derechos Humanos y Género A.C, Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

Así como Calle sin Acoso, Cuepaliztli, AC. (Centro para la Prevención y Atención de la Violencia de Género y Abuso Sexual), DEFIENDE-T (Servicios Especializados Psico Jurídicos y Psico Forenses con Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interés Superior de la Infancia), C.A.R.M. Servicios Periciales en Psicología Feminista, Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, Tejidos Feministas, Justicia Derechos Humanos y Género AC y G 10 X Jalisco.