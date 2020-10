En Chiapas "solo hay justicia para hija del gobernador", acusan ONG

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el Poder Judicial de Chiapas garantizan a las familias, menos a las mujeres, una justicia pronta y expedita, advirtieron este lunes activistas y familiares de víctimas de feminicidio y de violencia sexual e intrafamiliar.

También lee: Desapariciones de mujeres y feminicidios hunden a Chiapas

Durante una protesta en la entrada de la Fiscalía de la Mujer de esta ciudad capital, Karen Dianne Padilla, representante de la AC "Iniciativa Feminista", comparó que solo a personas pudientes se les otorga un trato distinto, como lo que ocurrió en junio pasado con la hija del gobernador, cuyo exmarido tiene orden de aprehensión por violencia familiar.

Lo que más se critica en estos momentos, advirtió, es que no es posible que a esa mujer se le haya hecho justicia en plena pandemia, cuando hay decenas, cientos o miles de familias en espera de que les resuelvan sus casos desde antes de que ese virus llegara a México.

Durante esta manifestación acudieron Adriana y Nora Margarita, mamás de las jóvenes Jade y Lissette Paulina, asesinadas hace unos meses pero que, de acuerdo con los dictámenes periciales, quieren disfrazar dichos feminicidios como suicidios.

Asimismo, Alondra Aguilar Pérez, una joven madre, reclamó que a ella le arrebataron a su hija desde hace más de un año a pesar de existir un acuerdo de custodia, pero como los familiares de su expareja Danielle Samayoa Estrada, son influyentes, incluso un tío de éste es director de un periódico local, no los tocan.

Quienes se llevaron a su pequeña e incluso evaden los llamados de la autoridad son, además de su expareja, María José Samayoa Estrada, María Isabel Estrada Jiménez y Roberto Samayoa Alfaro. "Son personas violentas, abusivas, incluso hasta golpearon a una MP y no pasa nada", relató.

Por su parte, Adriana, madre de Jade, la joven judoka que apareció muerta en enero de este año en las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte en esta ciudad tuxtleca, evidenció que, sin duda, su hija fue asesinada en esa dependencia y no se quitó la vida ella misma. "Tenemos evidencias de todo lo que decimos y no es posible que no avance el caso".

Tras advertir que junto con su esposo viajaron a la Ciudad de México para solicitar apoyo de las autoridades federales, manifestó que ya no quieren saber nada de las autoridades chiapanecas, quienes no capturan a quien le arrebató la vida a la joven.

"Tenemos unas lentas, pesadas instituciones que siempre nos dicen que no se puede hacer nada, pero eso sí, insisto, en menos de 10 días se ejecutó una orden de aprehensión contra el exyerno del mandatario estatal, ¡es una burla!", remató Karen Dianne, quien refirió que de los 15 casos a los que como AC acompañan en este año, a ninguna le han dado respuestas positivas.