Elecciones BC: quieren amarrar a Jorge Hank Rhon... pero de las manos

Jorge Hank ha sido el eterno sospechoso, el impune, el de las apuestas, el de las armas confiscadas y el ex reo de El Hongo; así quiere ser gobernador. Foto Cuartoscuro

TIJUANA.- Para concretar la alianza entre PRI, PAN y PRD para la gubernatura de Baja California, la única condición fue no postular a Jorge Hank Rhon; sin embargo, el polémico priista y empresario casinero no está descartado en la boleta electoral, toda vez que el Partido de Baja California (PBC) lo quiere como su abanderado.

Mario Favela Díaz, presidente de ese partido, confirmó que hay pláticas pero nada definido porque no han logrado acordar quiénes irían en el resto de las posiciones que estarán en disputa, como los cinco ayuntamientos con sus regidurías y los 17 escaños en el Congreso local.

"Sabemos que el ingeniero tiene un gran equipo, tiene mucha gente detrás de él, mucha gente que le gusta la política, que ha participado ya en política, pero queremos ciudadanizar el proyecto", mencionó el presidente del PBC.

La posibilidad de que Hank Rhon hiciera a un lado a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), comenzó el miércoles pasado por la noche con una invitación para asistir el domingo 17 de enero a su registro como precandidato por el PBC, aunque horas después ese mismo partido desconoció la convocatoria.

"Si bien esta información es falsa, continuamos en diálogos de esta posibilidad", informó en comunicado de prensa el partido que solo tiene registro local y por lo tanto no puede participar para la elección de los 13 espacios que Baja California renovará en la legislatura federal junto a la elección local.

Un día después, Favela Díaz agregó que hay pláticas con otros personajes públicos para su candidatura a gobernador, aunque mostró mayor interés por el priista, sin importar los aspectos negativos que pueda tener, como sus antecedentes penales.

Son figuras polarizantes, que mucha gente los ama y mucha gente no está de acuerdo con su forma de pensar. Es rodearlo de un equipo ciudadano, por eso no hemos cerrado

POLÉMICO PERO CON VOTOS

Si logra un acuerdo, esta sería la segunda ocasión que Jorge Hank Rhon busca la gubernatura de Baja California, porque en 2007 pidió licencia en la alcaldía de Tijuana para competir contra el panista José Guadalupe Osuna Millán, contra quien perdió por poco más de 56 mil votos.

También sería la segunda vez que el PBC, fundado en 2000, se presenta con un candidato propio luego de hacerlo en la elección de 2019, cuando su representante quedó en sexto y último lugar con apenas poco más de 27 mil votos.

"Guste o no, una candidatura de Jorge Hank representa una cantidad muy importante de votación, que eso representa una cantidad muy importante de recursos para el partido también, pero nosotros no estamos aquí nada más para subir la votación del partido y para tener más recursos", afirmó el dirigente del PBC ante la posibilidad de perder el registro si no consiguen el 3% de la votación el próximo 6 de junio.

Según Mario Favela, su partido se bajó del proyecto Alianza por BC cuando el Partido Acción Nacional (PAN) pidió la mayoría de las candidaturas, sin respetar los acuerdos iniciales de abrir los espacios a la ciudadanía y de contemplar todos los nombres para la candidatura al gobierno estatal, donde Jorge Hank era la apuesta principal.

Esa alianza, aseguró, "no tiene pies ni cabeza", pero fue pactada desde las dirigencias nacionales, sin tomar en cuenta que "no es el mismo PAN de hace 10 años, de hace 20 años" como para imponer esas condiciones.

Al PRI lo forzaron a firmar, no quería estar allí. Al PRD lo obligaron a firmar, no quería estar allí (...) a nosotros no hay nadie que nos diga qué hacer. Todas las decisiones las tomamos en el estado. Decidimos hacernos a un lado

COMO CAIGA PERO EN LA BOLETA

A sus 65 años y con graves sospechas de corrupción, Jorge Hank Rhon insiste en ser candidato a gobernador de Baja California. Ya fue candidato y fue derrotado en 2007 por el panista José Guadalupe Osuna Millán.

Apestado político durante la época peñista, dados los múltiples señalamientos criminales, este 2021 Hank creyó que sería su año para ser candidato, pero no contaba con la alianza PAN-PRI-PRD "Va por México".

Lo primero que determinaron los líderes del PAN, del PRI, y del PRD, es que entre los candidatos que los representarían en la alianza no habría "impresentables". Y el hijo del profesor Carlos Hank González ha sido acusado de varios delitos, aunque de todos ha salido impune.

En 1988 (y hasta la fecha) fue considerado autor intelectual del asesinato del periodista, fundador y codirector de Zeta, Héctor "El Gato" Félix Miranda, a quien empleados de Hank acribillaron una mañana de abril de aquel año.

A mediados de los noventa, Jorge Hank fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por contrabando. Venía de un viaje internacional y atiborrado el avión de objetos prohibidos. Abrigos de pieles de animales en peligro de extinción, joyas, colmillos de marfil y otras decenas de producto ilícitos.

Para 2009, el Departamento de Migración de la Unión Americana le retiró la visa de turista, documento que hasta la fecha le ha sido negado.

En junio de 2011, elementos del Ejército Mexicano destacados en la II Zona Militar con sede en Tijuana, irrumpieron en la residencia de Hank Rhon por la madrugada, y encontraron 89 armas y miles de cartuchos. Fue detenido ese día e internado en el penal de El Hongo, penitenciaría de mediana seguridad en Baja California. Ahí estuvo poco más de 10 días.