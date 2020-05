El feminicidio de Diana en Nayarit; fue hallada con 39 heridas

Ayer se dio a conocer el caso de Diana Carolina Raygoza Montes, estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit quién fue asesinada en su domicilio la tarde del domingo en medio de la cuarentena.

Como parte de las investigaciones la Fiscalía del Estado había revelado en un primer momento que la joven había sido atacada con un arma punzo-cortante en repetidas ocasiones.

Petronilo Díaz Ponce, fiscal del Estado dijo en entrevista que descartaron la hipótesis de robo durante la investigación porque ninguna de las chapas y cerraduras de la casa estaban forzadas.

De acuerdo con el fiscal, al momento del asesinato Diana se encontraba sola, sus padres no estaban en el domicilio y la hipótesis más fuerte es que la joven pudo haber conocido a su agresor o alguien llamó a la puerta y, posteriormente, forzó el ingreso, sometiendo a Diana.

"Definitivamente estamos hablando de un feminicidio dado que recibió un total de 39 lesiones en su cuerpo por un objeto punzocortante en su tórax, en el abdomen, cuello y el cráneo y una de esas agresiones lo tiene en su zona genital. También dentro de los escenarios periciales no presenta un coito reciente", añadió Díaz Ponce.

Se llegó a esta determinación por la alta cantidad de lesiones en su cuerpo y el estado de las vestimentas en las que fue abandonada la universitaria, características que son consideradas dentro del feminicidio.

El fiscal comentó que fueron encontradas dos iniciales ''S'' y ''F'' sobre la pared, las cuales estaban pintadas con el mismo líquido hemático de la víctima y que serán tomadas para en la línea de investigación.

Diana ya había denunciado en agosto de 2019 que era acosada por un hombre que la siguió desde la Universidad hasta su casa, incluso intentó besarla sin su consentimiento. La joven aseguró que había muchas personas presentes, pero que ninguna se atrevió a ayudarla.

"Había sin fin de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo. A lo que voy es que queremos que el gobierno nos brinde la segurida necesaria pero como sociedad que estamos aportando? Tenemos que esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar gente?" publicó Diana en su Facebook.

El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, condenó el ''crimen atroz'', así como cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Aseguró que se encontraba indignado por la situación y que se había reunido con el fiscal para dar seguimiento a las investigaciones.

Con la investidura de gobernador, me sumo a la exigencia de esclarecimiento del caso y del castigo legal correspondiente a quien resulte responsable.



Como padre, esposo y hermano, me sumo también a esta causa justa e inaplazable. — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) May 25, 2020

El caso de Diana se volvió se hizo tendencia en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaDiana, ya que miles de personas publicaron exigencias de justicia para que el delito no quedara impune. En varios comentarios había indignación informaban que habían "hallado sin vida" a Diana y aclararon que "no fue asesinato, fue feminicidio" o que "no se murió, la asesinaron".

El feminicidio de Diana ocurre en medio de la polémica desatada la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que el 90 por ciento de las llamadas de auxilio por violencia familiar eran falsas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelaron que tan solo en el mes de marzo las llamadas de denuncia aumentaron 23 por ciento.

Con información de Radio Fórmula e Infobae

(Karla Alva)