Ejército irrumpe en territorio yaqui; etnia advierte que tomarán las armas

HERMOSILLO.- La tribu yaqui denunció, una vez más, la intromisión de autoridades federales en su territorio, ubicado en la zona sur de Sonora. En esta ocasión se trató de un operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos en los que se divide la etnia.

También lee Yaquis: zona impenetrable, pero con violencia, armas y drogas

En rueda de prensa, el vocero de este pueblo yaqui, Guadalupe Flores Maldonado, así como Felipe de Jesús Flores y Martín Valencia, gobernador y secretario de Loma de Bácum, respectivamente, señalaron que el domingo por la noche ingresó un grupo de militares a la zona serrana de esta localidad, donde realizaron un decomiso de casi 500 kilogramos de metanfetamina.

Sin embargo, Flores Maldonado denunció que se trata de una "siembra" de drogas por parte del Ejército, con el fin de justificar su intromisión a territorio yaqui y causar conflictos en la etnia.

Advirtieron que, si ingresan de nuevo sin autorización, responderán "por las malas" con hombres armados de su tropa (su especie de policía comunitaria).

"La droga viene en avión, de una parte salió, la están sembrando, nosotros no somos productores de droga. Ellos justifican la entrada y el desalojo de nuestro pueblo. Nosotros hemos sido respetuosos, si no nos respetan, haremos valer nuestro reglamento interno, esas personas serán desalojadas, por las buenas o por las malas. Estamos armados, siempre hemos estado armados y ellos lo saben, si entran es bajo su propio riesgo", señaló Guadalupe Flores.

El vocero yaqui aseguró que esta nueva intromisión de las autoridades mexicanas se debe a que buscan causar conflictos en la etnia, tomar su territorio y darlos a las empresas mineras transnacionales que desde hace un año le han "echado el ojo" su hogar para instalarse.

Por ello, señaló que no lo van a permitir, así como no permitieron la instalación del gasoducto de la empresa IEnova y que ahora es un acuerdo al que llegaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no pasará por sus tierras.

El gasoducto es un hecho consumado, ya está finiquitado. La obra va a dar vuelta, no va a pasar por Loma de Bácum y eso es un logro para el pueblo, pero desde hace más de un año hemos estado denunciando la intromisión de las mineras, exactamente tal como lo pronosticamos, lo están haciendo. Esto es lo que se avecina. Antes de que se acabe este año, o en la nueva administración de Durazo se van a acercar estas empresas transnacionales a querer imponer a fuego y sangre estas mineras en territorio yaqui

Por ello, Guadalupe Flores Maldonado reiteró que su tropa armada vigilará el pueblo de Loma de Bácum para no permitir el ingreso del Ejército ni de empresas mineras. Además, dijo que están abiertos al diálogo y conforme las autoridades mexicanas se acerquen con ellos, así responderán.Y, si es con armas, también se defenderán.

Respetamos a los soldados y al Ejército, pero el gobierno los usa para crear esa animadversiones, nosotros estamos actuando en defensa propia. Nosotros seguimos firmes, unidos y preparados para lo que venga. El Ejército debe entender que nos están invadiendo y deben salir de nuestro territorio

Esta conferencia de prensa se dio en el corazón del pueblo de Loma de Bácum, en un pequeño municipio llamado Bácum, ubicado al sur de Sonora.

DROGA TENÍA VALOR DE 141 MILLONES DE PESOS: SEDENA

De acuerdo con el reporte oficial de la Sedena, el decomiso se realizó un operativo en la zona llamada El Papalote de Abajo, en el municipio de Bácum, donde se localizaron varios costales ocultos entre la maleza.

El comunicado señala que se trataba de 487.2 kilogramos de metanfetaminas, que tenían un valor en el mercado de 141 millones 424 mil pesos.

Como resultado de actividades de inteligencia, el personal militar realizó reconocimientos terrestres en el poblado El Papalote de Abajo, municipio de Bacum, Son., localizando unos costales con una sustancia con características propias a la metanfetamina, ocultos entre la maleza. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quedando pendiente el dictamen químico y peso oficial de la sustancia

El relato de los integrantes de Loma de Bácum menciona que los militares también sobrevolaron un helicóptero por su territorio.

rst