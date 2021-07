Yaquis: zona impenetrable, pero con violencia, armas y drogas

Tomás, el Luna (Mario Luna), todos los activistas son gente que no son de la comunidad, nacen, crecen y hablan hasta la lengua, pero es gente que no es del pueblo. Nosotros somos lampiños, no tenemos barba... y para nombrar a un vocero de los ocho pueblos es algo complicado, es de palabras mayores, eso no sucede; cada pueblo tiene a sus gobernantes, eso de vocero es de los yoris, nadie lo nombró de la comunidad