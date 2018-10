Durango y Jalisco, las entidades con más cuerpos sin identificar

REDACCIÓN 11/10/2018 09:30 a.m.

Al menos 5 mil 930 cuerpos se encuentran sin identificar en morgues y fosas comunes en ocho estados del país, algunos llevan hasta cinco años de estar a disposición del Ministerio Público.

Durango es el estado con más cadáveres con 530 en la fosa común, de acuerdo con la fiscal Ruth Medina Alemán.

Le sigue Jalisco que acumulan más de 400 cuerpos, de los cuales han sido identificados 70 cuerpos. Entre ellos el del pequeño Jonathan de 7 años que falleció en el Hospital Civil en 2006, pero como sus padres no tenían dinero para sepultarlo, lo dejaron en la morgue.

También hay dos estadunidenses que murieron en la Ribera de Chapala y nadie los reclamó.

Tras estallar el escándalo de los tráileres con cadáveres el mes pasado a la fecha se han contabilizado 444 cuerpos no identificados.

Mientras que en los forenses de Acapulco, Chilpancingo e Iguala hay 606 cuerpos sin reclamar, el más antiguo data del 2012.

En el Estado de México, el número de cadáveres sin identificar es de tres mil 275, de acuerdo con datos del fiscal estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

En las instalaciones forenses de Chihuahua hay 198 cuerpos, debido que aceleran las necropsias su servicio no está rebasado, informó el vocero de la Fiscalía del Estado, Carlos Huerta.

Michoacán tiene 132 cadáveres que han sido enviados a fosas comunes de panteones municipales, reportó la Procuraduría del Estado.

En Nuevo León de los 111 cuerpos varios fueron inhumados, tras guardar muestras de ADN y respaldos fotográficos y dactilares, de acuerdo con información de la Fiscalía.

Un caso similar es Puebla, hay 116 cuerpos en su mayoría fueron inhumados en fosas comunes y sólo 44 cadáveres están bajo resguardo del Servicio Médico Forense.

La entidad con la menor cantidad de cuerpos no identificados es Yucatán. En el Servicio Médico Forense permanecen nueve cuerpos, seis de los cuales no han sido identificados y tres más que hasta el momento no han sido reclamados. El cuerpo más antiguo está ahí desde junio.

