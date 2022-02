Durango: Morena, el favorito para la alternancia, entre fracturas y huevazos

Al igual que en el proceso electoral 2021, la designación de candidaturas en Morena para la elección del próximo 5 de junio ha generado fracturas al interior del partido, siendo Durango una de las tres entidades donde el proceso de selección se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las otras dos son Oaxaca y Tamaulipas.

No solo eso, la división de esta fuerza política en el estado es tal que ha llegado a las agresiones físicas y verbales.

A cuatro meses de los comicios, el conflicto de Morena en Durango se encuentra en su punto más ríspido y los abucheos, insultos y hasta "huevazos" lanzados contra el dirigente nacional de esta fuerza política, Mario Delgado -en el evento en el que entregó la constancia a Marina Vitela como precandidata única del partido- terminaron por evidenciar el nivel de confrontación y el descontento de una fracción de la militancia que se opone a este abanderamiento y que amenaza con abandonar, y con ello debilitar, las filas del partido.

Aunque Morena se ubica como el favorito para lograr la segunda alternancia del poder en Durango, actualmente gobernado por el PAN después de 80 administraciones priistas, las acusaciones por presuntas irregularidades en la designación de Marina Vitela por parte del senador morenista José Ramón Enríquez, quién también buscó la candidatura del partido, amenazan con complicar la contienda de junio próximo, cuando se elegirán gubernatura y 39 nuevos alcaldes.

DESIGNACIÓN DE VITELA ¿UN SHOW?

Fue el 27 de diciembre pasado cuando José Ramón Enríquez acusó a su partido de "mentir y traicionar" para designar "irregularmente" a Vitela como candidata a la gubernatura, aun cuando ella, dijo, no encabezó las preferencias en las encuestas organizadas por Morena. Esto lo llevó a impugnar el proceso ante el Tribunal Electoral, para luego advertir que no descarta regresar al partido en el que antes militó: Movimiento Ciudadano.

"Montaron su show; simulación, engaño, atropello, lastiman las aspiraciones y los sueños de los duranguenses. No dejaremos que la mafia del poder tome decisiones en el partido", puntualizó el legislador de Morena. Más tarde, el 3 de enero, encabezó una caravana que llevó hasta Zacatecas en reclamo de lo que llamó "oscuros criterios" de selección.

"Ahora sí a ver quién va a amarrar al tigre en Durango", advierte José Ramón Enríquez, quien desde @senadomexicano exige a @mario_delgado corregir y reconocer que ganó las encuestas. Está tan molesto que llamó "mafia del poder" a la cúpula de Morena

El conflicto alcanzó un nuevo punto este fin de semana, cuando Mario Delgado le entregó a Vitela el documento que acredita a la ex alcaldesa de Gómez Palacio como precandidata única, bajo el principio de paridad de género.

El evento fue interrumpido por simpatizantes de Enríquez, para iniciar una guerra de consignas y reclamos que culminaron con la salida abrupta del dirigente nacional morenista a cuyo vehículo lanzaron huevos entre gritos de "a chin... su madre".

Tras su escape de los inconformes, Mario Delgado respondió que en Morena "no hay espacio para simuladores, oportunistas y ambiciosos vulgares que sólo piensan en su proyecto personal".

.@MarinaVitelaGP es una mujer trabajadora que ha salido siempre adelante. Representa a toda una generación de mujeres con gran liderazgo y por eso la gente confió en ella para ser la precandidata única de nuestro movimiento en Durango. #UnidadYMovilizaciónhttps://t.co/NKanU7b7iA — Mario Delgado (@mario_delgado) January 29, 2022

El conflicto en Movimiento Regeneración Nacional en Durango, parece, tendrá otro capítulo. Mientras tanto, Marina Vitela enfrentará además de a Esteban Villegas, de la coalición "Va por Durango" que integran PAN, PRI y PRD, al ala opositora de su propio partido.

RESPALDO A MEDIAS PARA VILLEGAS DE LA COALICIÓN PRI, PAN Y PRD

En Durango se impuso el priista Esteban Villegas como candidato del bloque "Va por Durango", que integran PAN, PRI y PRD, a quien las encuestas internas le dieron una ventaja de 30 puntos sobre el panista Héctor Flores.

¡Unidos mantendremos la grandeza de Durango!



Seguimos demostrando que nuestro amor por #Durango se fortalece en #unidad, escuchando a nuestra gente y con trabajo; así lograremos los mejores resultados. ???? pic.twitter.com/xbm8UMM4iQ — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) January 26, 2022

La designación no fue sorpresa. Durango era para el PRI la moneda de cambio en Hidalgo, aunque para no hacer crisis en aquella entidad tuvieron que dejar a otra priista, Carolina Viggiano, en un intento de retener el gobierno para el tricolor.

En tanto, Villegas -quien fue el candidato derrotado en las elecciones de 2016 ante José Rosas Aispuro- tenía aseguradas sus aspiraciones para contender por segunda ocasión por la gubernatura de la entidad.

La amenaza de romper la alianza fue inminente, incluso se comunicó un día después de la designación sobre esta determinación. Incluso, Verónica Pérez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, manifestó sus dudas de concretar la alianza; sin embargo, finalmente se logró un acuerdo para abanderar a Villegas y Acción Nacional renunció a su intención de postular a Héctor Flores. El PRD hizo lo propio con su aspirante Mar Grecia Olivia Guerrero.

Tras su designación, Esteban Villegas convocó a las bases de los tres partidos que integran la coalición a trabajar en unidad. Sin embargo, no obtuvo muestras de apoyo de los aliancistas. Por el contrario, un grupo de panistas, que no aceptó su designación, está respaldando a la ex albiazul Patricia Flores, quien renunció al partido para postularse como candidata de Movimiento Ciudadano.

POR COALICIÓN CON EL PRI, EX CALDERONISTA SE VA A MC

Patricia Flores Elizondo, exjefa de la oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, ha sido la baja más significativa del PAN en Durango. Movida por sus aspiraciones de contender, y consciente de las nulas oportunidades de ser abanderada por su partido, terminó por abandonar al albiazul.

La hoy precandidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC) aseguró en su momento que "El PAN que quería un México distinto, ya no lo veo. Y se me hace, por congruencia personal, pues yo no puedo apoyar una alianza con el Partido Revolucionario Institucional".









A su salida, Flores Elizondo denunció acuerdos cupulares al interior de la dirigencia nacional de su partido. Además, reprochó la falta de cuadros para que el PAN pudiera permanecer en el poder sin suscribir una coalición.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Actualmente, Morena gobierna en 17 entidades y la mayoría de las casas encuestadoras le dan márgenes importantes para llevarse el triunfo el próximo 5 de junio en por lo menos cinco entidades: Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca.

De confirmarse este resultado, Morena mantendría la tendencia de las elecciones del 2021, en las que logró obtener 12 de 15 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados y 19 Congresos locales, así como un 75% más de municipios comparados con 2018, para un total de casi 700 municipios gobernados.

Al respecto, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, consideró que Morena puede tener una ventaja clara en cuatro gubernaturas: Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.









