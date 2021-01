Detectan tiradero del CJNG en predio de Tijuana; sacan 13 cadáveres

TIJUANA.- Una llamada anónima sirvió para que colectivos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos hallaran 13 cadáveres en un predio de la colonia Maclovio Rojas.

Angélica Ramírez, representante de Una Nación Buscando T, informó que el 4 de enero se enteró que un hombre, quien tiene a su hermano desaparecido desde hace meses y miembro del mismo colectivo, recibió una llamada anónima.

Por teléfono, le dijeron que le darían la ubicación de un predio donde presuntamente encontraría el cadáver de su hermano, atrás de un baño hecho de madera. Le comentaron que podían encontrar más cuerpos.

Con esa información, dese mismo lunes, un grupo del colectivo se dirigió al predio. Como los civiles llegaron sin apoyo policiaco, lo primero que hicieron fue verificar que no hubiera gente en el predio. La casa se encontraba abandonada y, al ubicar un baño al exterior, el cual se mencionó en la llamada anónima, el grupo decidió entrar para realizar una inspección.

Cuando se dieron cuenta que los datos y la información recibida correspondían y que "había elementos suficientes para sospechar que podría haber un cuerpo enterrado", la gente de Una Nación Buscando T dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la cual también le pidieron apoyo, por ser una zona riesgo.

Elementos de la GESI no llegaron ese lunes, pero la Fiscalía de Homicidios los autorizó a ingresar. Los buscadores del colectivo entraron el martes 5 de enero, para inmediatamente excavar en la zona del baño, donde le habían dicho a la familia, y en cuestión de 10 minutos encontraron un cadáver.

Los integrantes del colectivo siguieron excavando y el martes 5, antes de que se metiera el sol, ya habían encontrado el segundo cuerpo.

A muy temprana hora del miércoles 6 de enero, los buscadores regresaron al inmueble y continuaron con las búsquedas, enfocándose en la misma zona donde ya habían encontrado los cuerpos. Y hallaron el tercer cadáver, justo en la esquina contraria donde habían encontrado al primero.

Para el 7 de enero se recuperó un cuarto cuerpo más y lo que parecía un quinto cadáver, descrito como una acumulación de restos humanos. Hasta ese momento, personal FGE solamente se había presentado a recoger a los muertos descubiertos por los civiles.

A las dos horas el colectivo localizó otro cuerpo y, a pesar de la falta de apoyo gubernamental, las personas, en su mayoría madres, continuaron trabajando.

Durante el fin de semana y hasta el martes 12 de enero se encontraron cinco cuerpos más en el predio de la colonia Maclovio Rojas, dando la suma de 13 en el lapso de una semana.

LA OMISIÓN OFICIAL

La señora Ramírez recordó que todos los cuerpos recuperados por el colectivo, aproximadamente 50, han sido gracias a denuncias anónimas que reciben, nunca por la investigación de las autoridades.

Respecto al predio, residentes de la zona, informaron al semanario Zeta, que al parecer funcionaba como casa de seguridad de criminales, porque en ocasiones escuchaban gritos como si estuvieran torturando a alguien.

Agregaron que seguramente por eso hay tantos cuerpos enterrados en el lugar, y que por la zona hay más lugares similares, "pero eso ya les toca a las autoridades investigar, pues desde hace mucho se veía (movimiento ilícito) ahí, yo no sé de quién es ahí, pero sí sabía uno que las personas ya no salían, ya no se más. Sí se escuchaban gritos, ruidos, pues ahí los mataban creo", dijo un residente de la colonia Maclovio Rojas.

EL TIRADERO DEL CJNG

De acuerdo con una investigación de Zeta, la hipótesis inicial de los investigadores en la Fiscalía General del Estado de Baja California es que el terreno ubicado en la calle Artículo Número 3, esquina con Calle Emiliano Zapata del Ejido Maclovio Rojas, Delegación Presa Rural, es un tiradero y casa de seguridad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Aun sin investigación, es lógico que se trata de víctimas de la pugna por la venta de droga en las calles en la Zona Este de la ciudad. Y ciertamente los restos deben corresponder a las personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con las versiones de los delincuentes detenidos en fechas recientes, en esa zona, el control del CJNG está predominando, y es la gente de Jalisco la que está optando por privar de la libertad a sus víctimas o competidores, torturarlos, matarlos y enterrarlos. Su idea es no jalar la atención de los operativos y tratar de mantener lejos a las policías", explicó uno de los integrantes de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad.

Sin embargo, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) refirieron que aún no es momento de deslindar a los operadores de los cárteles Arellano Félix (CAF) y de Sinaloa (CDS) que delinquen en la zona.

A la fecha, ninguna de las 13 carpetas iniciadas, una por cada osamenta, resto o cadáver humano localizado entre el martes 5 y el miércoles 12 de enero en el mismo terreno en Tijuana, contiene información de los presuntos responsables.

De hecho, debido al estado de descomposición de los cuerpos, solo en tres de ellos los médicos forenses han podido determinar una "posible" causa de muerte: uno por herida de arma de fuego y dos por estrangulamiento.

El tiempo que los criminales tenían usando el predio como tiradero de cadáveres, tampoco se ha determinado. Por la descomposición de los cuerpos, las autoridades consideran mínimo seis meses.

MÁS DE 130 HALLAZGOS EN 2020

Aunque de acuerdo con lo anunciado por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, oficialmente en Baja California se localizaron más de 130 cuerpos en fosas clandestinas en 2020, miembros de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aseguran que fueron más y reclamaron que las autoridades siguen sin trabajar.

La Comisión Estatal de Búsqueda, dependiente de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, informó que durante el año pasado fueron localizados 132 cuerpos, luego de varias operativos de búsquedas.

Del total de los resultados positivos, 115 fueron en Tijuana, el resto se dieron en los demás municipios del Estado, además, tres personas con vida fueron halladas mediante las diligencias, quienes fueron entregadas a sus familias.