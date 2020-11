Destituyen a titular de Seguridad de Cancún, tras represión a protesta

CANCÚN.- El director de la policía municipal de Benito Juárez, Eduardo Santamaría fue señalado como el responsable de haber dado la orden de hacer disparos para dispersar la manifestación de anoche frente al Palacio Municipal, por lo que fue separado del cargo.

Puedes leer: A balazos disuelven protesta por asesinato de Alexis en Cancún

A través de su cuenta de Facebook, el gobernador de Quinatan Roo, Carlos Joaquín González pidió a la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, destituir inmediatamente a Santamaría y a los funcionarios involucrados, en lo que se llevan a cabo las investigaciones ante la Fiscalía del Estado.

#EnDirecto Mensaje sobre los lamentables hechos ocurridos en el Palacio Municipal de #Cancún. https://t.co/hnJFHEuaMp — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 10, 2020

Joaquín González reiteró que antes de la protesta por el feminicidio de Alexis dio la orden de evitar cualquier tipo de violencia o agresión durante las manifestaciones.

El gobernador dijo que las víctimas contarán con todo el apoyo del Gobierno del Estado, para que recuperen cuanto antes su salud y se les repare el daño que sufrieron.

Esta mañana dialogué con activistas de dos colectivos. @CEAVE_QROO instaló la Mesa de Atención a Feminicidios en #QuintanaRoo, convocando a 23 colectivos y OSC, en coordinación con la @FGEQuintanaRoo. #NoEstánSolas #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/XMyi9fPP0J — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 9, 2020

En tanto, la alcaldesa Mara Lezama, confirmó la separación de Santamaría tras los hechos de anoche donde hubo algunos comunicadores lesionados.

La presidenta municipal de Cancún, comentó a Por la mañana que el director de Seguridad Pública de Cancún, le informó que él no dio la orden realizar los disparos, pero reconoce que la situación se salió de control.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, aseguró que fue "una estupidez" que los policías hayan repelido a los manifestantes con disparos en el ayuntamiento de Benito Juárez, pues se opacó la intención de expresar el descontento por el feminicidio de Bianca Alejandrina.

"Cuando (los manifestantes) deciden a acudir al gobierno municipal, las instalaciones no estaban reguardadas de la mejor manera y eso generó estrés en los policías que se vieron superados por el fuego, por ello llegaron a cometer la peor estupidez habida o por haber".

Capella enfatizó que es vergonzoso que seis policías hayan tratado de repeler a los manifestantes lanzando diversos disparos al aire, lamentó los hechos que se registraron tras las órdenes del Director policía municipal Cancún, Eduardo Santamaría.

El secretario mencionó que él no está facultado para destituir a Santamaría de su cargo, ya que, de acuerdo a los términos administrativos, hay un cabildo que deberá definirlo. No obstante, aseguró, que la alcaldesa Mara Lezama no dudará en quitarlo del cargo.

COMPARECENCIA CAPELLA

El próximo viernes 13 de noviembre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, comparecerá ante diputados de la XVI Legislatura.

En redes sociales, varios legisladores locales se opusieron por las acciones de represión policiaca contra manifestantes en el Ayuntamiento de Benito Juárez, entre ellos, el diputado Alberto Batum Chulim de Morena, quién recordó que solicitó la destitución del secretario desde febrero, también la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Atenea Gómez Ricalde, condenó la actuación de la policía municipal a través de las redes sociales.

Actualmente en Quintana Roo opera el Mando Único, y en el caso de Cancún fue entregada la policía municipal por la presidenta Mara Lezama en noviembre de 2018.

kach