A balazos disuelven protesta por asesinato de Alexis en Cancún

Bianca, estudiante en la escuela Kukulcan en Cancún, salió de su vivienda el pasado siete de noviembre y ya no regresó. Fotos Alejandra Galicia

CANCÚN.- Cientos de militantes de colectivos feministas, así como familiares y amigos de víctimas de feminicidio protestaron esta tarde de forma simultánea en los municipios de Cancún, Solidaridad, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, para exigir justicia por la muerte de Bianca Alejandrina también conocida como Alexis, además de otras víctimas de feminicidio y violencia sexual.

La protesta terminó con agresiones por parte de la policía en contra de manifestantes, dispersión de personas a base en disparos de arma de fuego por parte de los uniformados, condena a los hechos por los tres niveles de gobierno y colectivos de derechos humanos, y al menos seis policías bajo investigación por presuntas agresiones armadas, informó la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo.

Con una fuerte convocatoria desde Redes Sociales, en Cancún los jóvenes –hombre y mujeres- se dieron cita a las 17:00 horas en el kilómetro 0 del Bulevar Kukulcán y marcharon hasta la sede de la Fiscalía General para exigir una pronta investigación y detención de él o los responsables del feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, una joven de 20 años asesinada en este destino turístico.

La Vicefiscalia en Cancún permaneció cerrada y ninguna autoridad salió para hablar con los cientos de manifestantes. Durante el contingente un pequeño grupo arremetió contra sus puertas lanzando piedras, sillas de plástico, palos, papeles, a los que prendieron fuego, además de hacer algunas pintas en espacios públicos y las instalaciones de Tránsito Municipal.

Después de dos horas, los manifestantes se dirigieron marchando hacia el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) donde tampoco fueron recibidos por ninguna autoridad. Al grito de ¡justicia!, ¡justicia!, los manifestantes, principalmente hombres, comenzaron a realizar pintas, también rompían vidrios y mobiliario del ayuntamiento, prendieron fuego a documentos del palacio de gobierno y derribaron mamparas que protegían el acceso principal.

#Estados | En Cancún, jóvenes se manifiestan para exigir #JusticiaParaAlexis, la joven de 20 años que salió para realizar una venta y fue asesinada. *ep https://t.co/kTY9YCJTUl pic.twitter.com/3DGbIPljEJ — La Silla Rota (@lasillarota) November 9, 2020

Habían pasado más de media hora de que protestaban en la sede del ayuntamiento cuando más de 30 elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública (Smspyt) de Benito Juárez, comenzaron a disparar al aire con arma de fuego. Los agentes trataban de dispersarlos, a la vez que comenzaron a hacer detenciones. "Se llevaron al menos a ocho, entre los que había gente herida", refieren testigos.

Así se vieron los acontecimientos en Cancún:

#Estados | Así es como se dieron los disparos frente al ayuntamiento de Benito Juárez durante la manifestación para exigir #JusticiaParaAlexis. *ephttps://t.co/kMRdS0y7Cc pic.twitter.com/5aalq9bzxP — La Silla Rota (@lasillarota) November 10, 2020

#Estados | Personas que se encontraban en la manifestación frente al ayuntamiento de Benito Juárez, corren al escuchar las detonaciones de arma de fuego realizada por policías municipales. *ephttps://t.co/kMRdS0y7Cc pic.twitter.com/A55KbAkSC0 — La Silla Rota (@lasillarota) November 10, 2020

#Estados | "Son mis alumnos, no vengo encapuchado, no vengo encapuchado" grita el profesor Julián Ramírez mientras es golpeado por policías municipales de #Cancún #JusticiaParaAlexis *jphttps://t.co/clyilgxnYi pic.twitter.com/3KIHideGCp — La Silla Rota (@lasillarota) November 10, 2020

#Estados "¿Se pusieron a tirar bala y toletear banda? No tienen pinche sentido del costo político y legal que esto va a significar para todos ustedes" le grita el profesor Julián Ramírez a los policías municipales de #Cancún #JusticiaParaAlexis *ep https://t.co/clyilgOYPQ pic.twitter.com/Mi65CgBSXb — La Silla Rota (@lasillarota) November 10, 2020

Dos periodistas que cubrían la protesta, Cecilia Solís y Roberto Becerril sufrieron lesiones de bala, la primera en una pierna y el hombre en un hombro.

Mientras que a Alejandra Galicia, corresponsal de La Silla Rota, al menos ocho agentes la encapsularon; querían quitarle su equipo de trabajo y llevársela detenida. La periodista narra que "la libró" porque un funcionario del ayuntamiento alcanzó a ver lo que acontecía y corrió al lugar y les dijo a los agentes; "a ella no, a ella no, es periodista". Lo mismo aconteció con Adriana Varillas, corresponsal de El Universal.

CONDENAN HECHOS

Por la noche, el gobernador reprobó los actos de violencia en Cancún.

Repruebo los actos de violencia que se dieron en Cancun esta noche. Repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes. Di instrucciones precisas de NO agresiones y NO armas en las marchas que se darían el día de hoy. — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 10, 2020

Asimismo, Mara Lezama, alcaldesa de Cancún, a través de su cuenta de Twitter reprobó la acción policiaca. "En mi carácter de presidente municipal jamás ordenaré ningún tipo de represión en contra de la ciudadanía. He dado instrucciones precisas para que se realicen las investigaciones correspondientes".

Reprobamos todo acto de violencia. En mi carácter de presidente municipal jamás ordenaré ningún tipo de represión en contra de la ciudadanía. He dado instrucciones precisas para que se realicen las investigaciones correspondientes.



¡No a los actos vandálicos ni a la represión! — Mara Lezama (@MaraLezama) November 10, 2020

Mara Lezama, antes de ser presidenta municipal de Benito Juárez, fue periodista. Conducía diversos espacios radiales y televisivos enfocados a la denuncia ciudadana, como Radio Turquesa y Grupo SIPSE. También participó en comerciales de muebles y electrodomésticos.

El secretario de seguridad del estado, Alberto Capella, aseguró que existen dos hipótesis sobre el actuar de los policías que dispersaron la manifestación abriendo fuego: el pánico y un intento de desestabilización por parte algunos elementos en desacuerdo con la política de disciplina.

"Tengo la hipótesis de que se haya hecho con cierta gana, cierta intención de querer desestabilizar el esfuerzo que se está haciendo en el estado", aseguró Capella en entrevista para Azucena Uresti en Milenio Televisión.

"Los mismos policías que no están de acuerdo con la política de disciplina, que evidentemente ya tienen muchos años trabajando, que no llegaron con nosotros (actual administración), puede ser alguien que tendría esta intención, no sería nuevo", agregó.

Sobre la primera hipótesis, señaló que a seis elementos les entró pánico y "cometen una enorme estupidez", cuando pensaron que se empezó a incendiar el Palacio Municipal, y bajo el supuesto de que había personas adentro.

A su vez, la Secretaría de Gobernación demandó a las autoridades municipales y estatales la investigación, hasta sus últimas consecuencias, de la represión y agresión armada registrada hoy contra una manifestación feminista en Benito Juárez, Q. Roo.

"La subsecretaría de Derechos Humanos condena los hechos en Cancún, en los que lamentablemente, resultaron heridos periodistas. Se hace un atento llamado para que las autoridades competentes investiguen y sancionen las conductas cometidas en el contexto de la libre manifestación", tuiteó Alejandro Encinas.

La subsecretaría de Derechos Humanos condena los hechos en Cancún, en los que lamentablemente, resultaron heridos periodistas. Se hace un atento llamado para que las autoridades competentes investiguen y sancionen las conductas cometidas en el contexto de la libre manifestación — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) November 10, 2020

Desde la cuenta de Twitter del Centro Prodh, se condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de quienes ejercían su derecho a la protesta en Cancún.

"Los hechos ocurridos hace unas horas deben de ser investigados con debida diligencia, garantizando los derechos de todas las personas involucradas", indicó el orgnaismo.

Desde el @CentroProdh condenamos el uso excesivo de la fuerza en contra de quienes ejercían su derecho a la protesta en #Cancún.



Los hechos ocurridos hace unas horas deben de ser investigados con debida diligencia, garantizando los derechos de todas las personas involucradas. — Centro Prodh (@CentroProdh) November 10, 2020

Conavim reprueba la violencia en todas sus manifestaciones y hace un llamado a las autoridades correspondientes para explicar la respuesta de hoy de los cuerpos policíacos, en Benito Juárez, Quintana Roo. — CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) November 10, 2020

BIANCA, ASÍ FUERON LAS HORAS NEGRAS

Alexis tenía 20 años y estudiaba el bachillerato. Para pagar sus estudios se dedicaba a las ventas por internet. El sábado fue a entregar un vaporizador y ya no regresó a su casa. Un día después, un pepenador que hurgaba en la basura del fraccionamiento Vista Real, encontró su cuerpo desmembrado dentro de bolsas negras de plástico.

Salió de su vivienda el pasado siete de noviembre. Vestía una blusa y short de color negro y tenis del mismo color.

Familiares de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, señalan que su tardanza los alarmó e intentaron comunicarse con ella al celular, pero no respondió; levantaron una ficha de búsqueda y se activó la Alerta Amber por su desaparición con el número 144/ZN/2020. Además, pidieron ayuda para localizarla a través de las redes sociales.

En un par de horas, el rostro de Bianca comenzó a hacerse viral en las redes sociales pidiendo información de su paradero. La noche del nueve de noviembre, un pepenador, quien revisaba la basura en el fraccionamiento en Vista Real, encontró dentro de unas bolsas un cuerpo de mujer desmembrado. Dio aviso a las autoridades.

A la zona del reporte llegaron elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio (FGE), al fraccionamiento Vista Real ubicado en la supermanzana 252 sobre la calle Monte Pandera para realizar las entrevistas y recopilar evidencias que permitan identificar a la víctima y posibles agresores.

Los restos de la mujer y un par de tenis negros fueron trasladados por el Servicio Médico Forense (Semefo).

Este lunes por la mañana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación 11/6/2020 por feminicidio de una persona localizada en la supermanzana 252 en Cancún y confirmaron que el cuerpo se trata de Bianca, al ser identificada por sus familiares.

El fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, señaló que en lo que va del 2020 han ocurrido en la entidad 12 feminicidios; en nueve de los casos se ha iniciado proceso para detener a agresores.

Montes de Oca agregó que para las investigaciones del feminicidio y para localizar a los posibles participantes se han analizado las cámaras de seguridad pública y las privadas del fraccionamiento, además de activarse equipos tecnológicos de localización y rastreo.

Mientras, el gobernador Carlos Joaquín González a través de sus redes sociales informó que: "Desde el primer momento y hasta las últimas consecuencias trabajamos con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para dar con el o los responsables de feminicidios. Acompañamos en su dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca Alejandrina y enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune. No pararemos hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas.

En mi gobierno logramos que el delito de feminicidio fuera reconocido por primera vez en la entidad, con lo que se creó la Fiscalía de la Mujer para castigar con todo el peso de la ley y las mayores condenas a quienes atentan contra la vida de las mujeres".

Añadió que esta mañana se instaló la mesa de Atención a Feminicidios en Quintana Roo, convocando a 23 colectivos y OSC, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Esta mañana dialogué con activistas de dos colectivos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de... Publicado por Carlos Joaquín en Lunes, 9 de noviembre de 2020

QUE TU VOZ SUENE

El colectivo Furias Violetas pidió que a Alexis se le recuerde como la mujer maravillosa que fue.

"Hoy gritamos por ti, hoy haremos que tu voz suene en toda la ciudad y que jamás sea olvidada. No te recordaremos como te muestran los medios; en una bolsa como si fueras nada más que basura, te recordaremos como la maravillosa mujer que fuiste y no te dejaron seguir siendo. Un abrazo hasta donde quiera que estés".

"En vida alzaste altavoz por nosotras, hoy nos toca alzar la voz por ti. No dejaremos que tu muerte pase desapercibida, hoy luchamos por ti Alexis", señalaban en otra de las publicaciones.