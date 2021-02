Después de Félix Salgado, yo soy la mejor posicionada: Beatriz Mojica

El miércoles 30 de diciembre, Morena designó al controversial Félix Salgado Macedonio como su candidato. Ese día, solamente uno de sus 17 aspirantes reconoció el triunfo del senador con licencia: Beatriz Mojica Morga.

Del total de estos guerrerenses, ni Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a quién algunos lo ubicaron en el último lugar de la encuesta, ni el empresario Luis Walton Aburto externaron su punto de vista.

"Soy una mujer íntegra y mi palabra vale. Como lo firmé y lo he dicho públicamente, apoyaré para que la Cuarta Transformación llegue a Guerrero", precisó Mojica en un comunicado.

Acompañaremos a mi paisano para seguir construyendo la Cuarta Transformación en #Guerrero, con ideas, con proyecto y siempre al lado del Pueblo. Estoy lista para trabajar por nuestro estado. #MiCorazónEsGuerrero pic.twitter.com/sN892D2Xw2 — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) January 5, 2021

Sin embargo, el escándalo de las denuncias sexuales en contra de Salgado Macedonio explotó días después, lo que provocó que Morena hiciera una pausa en su proceso interno para investigar la presunta responsabilidad de su abanderado en dos denuncias penales. Y los 17 aspirantes volvieron a la carga.

En entrevista con La Silla Rota, Beatriz Mojica reitera su institucionalidad con Morena y su respeto a los acuerdos firmados para reconocer los resultados de la encuesta, por lo que adelanta que esperará la resolución de la dirigencia nacional para definir su camino este 2021.

¿Qué lectura le da a este proceso de Morena, que se enlodó luego de que revivieran las dos denuncias penales en contra de Félix Salgado?

Nosotros en Guerrero estamos esperando las decisiones que tome el partido a nivel nacional, que es ahí donde corresponde atender todo este tema, pero hasta este momento no hemos tenido ninguna información más allá de la que han vertido los medios, por tanto, estamos en espera, estamos trabajando en organización, en los comités de base, en las reuniones y en territorio, en espera de alguna información nacional.

¿A diferencia del resto de los aspirantes, usted fue la única que expresó su respaldo al senador señalado, lo volvería a hacer?

Yo me comprometí con el partido, a sumarme con quien saliera del proceso como candidato, y así lo hice, lo hubiese hecho igual con cualquiera de los aspirantes, porque pienso que confiamos que el partido hace las revisiones necesarias de los perfiles y en ese escenario yo asumí esa responsabilidad, porque firmamos una carta en la que nos comprometíamos que nos sumaríamos y así lo hice en su momento.

Una mujer puede darle paz y desarrollo a Guerrero. ¡Estamos listas!#MiCorazónEsGuerrero pic.twitter.com/f67vyIECiq — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) December 4, 2020

¿Y qué le pareció el silencio y después el activismo del resto de los aspirantes?

Yo lo que he visto es que los diferentes aspirantes se están pronunciando en torno al proceso, quieren saber el mecanismo del proceso de las encuestas. Claro que yo las vi, se hicieron y yo estoy en segundo lugar en las encuestas, soy la segunda mejor posicionada, y bueno, asumimos que así sería el mecanismo, por tanto, yo como externa, asumí el asunto de sumarme a quien quedara; insisto en que lo hubiera hecho con cualquiera que fuera la determinación de acuerdo con el resultado de las encuestas. Hoy tenemos que esperar si hubiese alguna resolución del CEN dado los acontecimientos que han pasado, pero este asunto no se ha dado hasta el momento, por tanto esperaremos a que se dé alguna información para tomar las decisiones correspondientes.

¿Qué tan saludable sería para Morena jugársela con un candidato con estos antecedentes, en unas elecciones que seguramente serán muy competidas?

Yo esperaría a que el Comité Nacional, que las distintas comisiones, hagan las valoraciones correspondientes, insisto, como externa esperaré a que se den estas definiciones de los órganos que están revisando el caso en específico antes de tomar alguna determinación.

Yo diría que todo este caso nos debería llamar a la reflexión sobre los sistemas de justicia que tenemos en nuestro país y en nuestro estado, sobre todo porque tendríamos que estar en la revisión y valoración de cómo hay casos que se alargan tanto tiempo sin que tengan definiciones específicas y cómo eso mete también en conflictos, no solo a los partidos políticos sino a la misma ciudadanía, que no tiene los elementos suficientes ni para juzgar ni para exonerar a nadie, entonces yo si invitaría a que las instancias partidistas y que la fiscalía nos den luces sobre el tema en específico para tomar decisiones.

¿En este caso hay impunidad? dado que en tantos años no se ha avanzado en las investigaciones penales

Es un tema delicado, por eso yo llamaría la atención a los temas de la fiscalía, del propio gobernador, también nos habla a la reflexión en torno a cómo debemos avanzar en este país, a que las fiscalías sean autónomas realmente, porque este caso en particular pone en evidencia cómo hay una vinculación, sigue habiendo una vinculación entre las fiscalías que se consideran autónomas y los gobiernos estatales, creo que llama a la reflexión en torno a otros temas, más allá del político, a que se revisen los sistemas de justicia, a que se revise la autonomía de los órganos, y que a que se evite la intromisión política, de los gobernadores, en estos casos.

¿Si el partido refrenda la candidatura a Félix Salgado, igual lo reconocerá?

Vamos a ver qué cosa va a resolver el partido, yo me sumé a Morena, estamos cerrando filas, estamos trabajando en el territorio ya, y te quiero decir que es muy importante que podamos avanzar en la organización territorial, en espera de que las instancias hagan las revisiones correspondientes para darle respuesta no a Beatriz Mojica en lo particular, no a ningún aspirante, sino sobre todo a la ciudadanía.

¿En caso de que le retiraran la candidatura a Salgado, usted debería ser la abanderada o se tendría que hacer otra encuesta?

Yo te quiero decir que yo soy muy institucional y vamos a esperar primero las definiciones que se den, hasta este momento hay una definición muy específica de que Félix Salgado es el coordinador en Guerrero, tendremos que esperar si hubiera alguna otra determinación.

Seguiremos trabajando en la consolidación de la #CuartaTransformación y el bienestar social del pueblo de Guerrero.#MiCorazónEsGuerrero pic.twitter.com/050FEcynO0 — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) January 15, 2021

Hablando de su proyecto de Gobierno ¿cuál es su principal apuesta para Guerrero, una entidad azotada por la violencia en los últimos años, pero también con una importancia económica muy importante?

Guerrero lo que requiere es una atención muy puntual en los temas de seguridad, pero yo insisto que no hay mejor política de seguridad que la política económica, que sobre todo ahora con la pandemia se debe apostar mucho a la reactivación económica del estado, a la agroindustria, a la ampliación de las zonas turísticas, a la apertura de la Riviera mexicana, y a la infraestructura, tendríamos que estar apostándoles.

Lo que yo he puesto sobre la mesa son temas programáticos para quien esté al frente de la candidatura, apostarle a la infraestructura del estado, a avanzar para combatir los niveles de pobre que tiene el estado, que es el más rezagado en acceso a las vías de comunicación, al internet, por ejemplo.

Tendríamos que estar planteándonos que todas las comunidades mayores a los dos mil habitantes tengan los servicios básicos, de agua, luz, drenaje, internet, entonces yo creo que si avanzamos en esto se le podría otorgar buena respuesta a la gente, esa va a ser mi contribución al programa que se implemente en Guerrero, poner todas nuestras propuestas sobre la mesa para que quien encabece esta candidatura las asuma y se comprometa con el pueblo de Guerrero.

Nuestro objetivo final es el bienestar y la justicia social, nuestra mejor alianza es con el pueblo de Guerrero. #MiCorazónEsGuerrero pic.twitter.com/53YJ32nU2E — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) January 17, 2021

¿Y en materia de violencia de género?

Yo presenté hace algunas semanas cinco propuestas para atender la violencia de género en nuestro estado y tiene que ver justamente con generar no solo un diagnóstico, hay varios diagnósticos en Guerrero sobre esos temas, se tiene que atender desde luego todo el tema judicial, nosotros planteamos que todos los asesinatos de mujeres sean catalogados desde un principio como feminicidios para que sean investigados como tal por el MP y no al revés, que primero se clasifique solo como homicidios y se van deslindando hasta llegar a feminicidios, sino al revés, para que se puedan atender.

También planteamos una serie de medidas de fortalecimiento económico para las mujeres, que uno de los grandes causas por las que las mujeres no denuncian o no asumen decisiones más drásticas sobre estos temas es porque no tienen la autonomía económica, entonces tendríamos que plantearnos el banco de las mujeres para que pudieran acceder a proyectos productivos, a financiamiento, también a una serie de atención no solo médica y psicológica sino de refugios en donde las mujeres puedan recuperar su autonomía y su autoestima. Entonces, son una serie de propuestas que presentamos y que hemos venido empujando desde todos los ámbitos para atender los problemas graves y feminicidios que hay en nuestro estado.