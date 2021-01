Por el bien de Morena, nos tienen que mostrar la encuesta: Luis Walton

El exalcalde de Acapulco solo pide una cosa a su dirigencia nacional para cerrar filas con Morena y su candidato a la gubernatura de Guerrero: transparentar la encuesta y su metodología.

En entrevista con La Silla Rota, sostiene que el escándalo de Félix Salgado Macedonio, por las denuncias de abuso sexual que pesan en su contra, deben ser resueltas en el ámbito jurídico, a fin de darle tranquilidad al partido y al propio aspirante.

Rechaza acercamientos con otro partido y también niega que saldrá de Morena en caso de que se ratifique la candidatura del senador con licencia.

El 30 de diciembre pasado, Morena designó al senador con licencia Félix Salgado Macedonio como su candidato al gobierno de Guerrero; sin embargo, días después se divulgó que el aspirante enfrenta dos procesos penales por presunto abuso sexual, carpetas de investigación que están en la Fiscalía estatal; de igual forma, el partido abrió un expediente para revisar el asunto.

Ante las declaraciones del delegado del @CENMorenaMX, el senador @salomonj, aclaro lo siguiente:



No he nombrado a ningún representante para que se reúna con él, ni con las dirigencias del partido, y yo tampoco he acordado algún encuentro. 1/3 pic.twitter.com/0oti48hrx5 — Luis Walton Aburto (@LuisWalton) January 19, 2021

A la dirigencia nacional de Morena, le solicito de nuevo que nos muestren los resultados completos de las encuestas.



Y a las compañeras y compañeros que me acompañan en este gran movimiento, les ratifico que la lucha sigue y que aquí nadie se rinde. 3/3 — Luis Walton Aburto (@LuisWalton) January 19, 2021

¿Qué lectura tiene del momento que vive Morena en Guerrero, con el caso de Félix Salgado?

La verdad de las cosas, yo en lo particular lo que estoy pidiendo al partido únicamente es que nos muestren la encuesta, el método que se usó para esa encuesta, y que nos la muestren, porque realmente yo no he sido notificado, ni me la han mostrado, entonces es lo que estamos pidiendo, que es lo más correcto.

¿Es el reclamo de muchos aspirantes, la duda de los resultados, la falta de transparencia?

Nosotros es lo que estamos planteando al partido, de saber cuál fue el método, cómo se resolvió y que nos la enseñen.

Hace unos días Mario Delgado se tomó una fotografía con 14 precandidatos de Morena, entre ellos estuvo Félix Salgado ¿es una señal de apoyo?

Bueno, la verdad de las cosas yo creo que él (Félix Salgado) lo que tendrá que hacer es resolver su problema jurídico y tomar la decisión del partido, pero esa es una situación de él.

Nos reunimos con l@s 14 ganador@s de las encuestas para los estados en donde habrá elección de gobernador(a). Reafirmamos el compromiso de la unidad en #Morena, el apoyo al presidente @lopezobrador_ y el trabajo en equipo para consolidar la #4taTransformación en favor de México. pic.twitter.com/T2ntTOV0qA — Mario Delgado (@mario_delgado) January 12, 2021

¿La foto no le causa extrañeza?

No, de ninguna manera, se tomó con todos no nada más con él, se tomó la foto con todos y él está en todo su derecho. A él le dijeron que tuvo el mayor porcentaje, bueno que nos lo muestren y no hay problema.

En compañía del Presidente Nacional de mi partido MORENA, @mario_delgado , y mi dirigente estatal, Marcial Rodríguez Saldaña tuve la fortuna de saludar a otros distinguidos compañeras y compañeros de lucha.



Abrazos a todas y todos. pic.twitter.com/Lszdxz4q0M — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) January 12, 2021

¿Se ha acercado a Mario Delgado o está esperando la resolución judicial en contra de Salgado?

Nosotros metimos un recurso al interior del partido y también metimos otro en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces estamos esperando, pero el meollo central del asunto, del recurso, es lo que estamos pidiendo, es lo que yo estoy pidiendo, que me muestren la encuesta y que me digan cómo se hizo y punto.

¿Qué está sucediendo en Morena, ante todo este proceso interno con reclamos y con un costo político para el partido?

Si, a todos deberían de mostrarnos las encuestas y se terminaría el problema, si alguien gana, pues gana. Por el bien de Morena, por el bien de todos, deben mostrar las encuestas. Nosotros no estamos en la situación de irnos del partido ni de hacer otro tipo de problema, eso es lo que necesito en lo particular (ver la encuesta).

¿Usted ha contemplado salirse del partido?

No, definitivamente que no, nosotros ya dijimos que nos vamos a quedar en el partido y que bueno vamos a apoyar a quien sea el candidato del partido.

¿Si el partido refrenda que el abanderado es Félix Salgado, aunque no muestre la encuesta, usted lo apoyará?

Bueno, tienen que mostrar la encuesta, por eso fueron los recursos y la otra situación para que nos muestren la encuesta, que además es lo más razonable lo que estoy pidiendo.

¿Eso es lo único que usted pide para cerrar filas con el partido y con el candidato?

Si claro, por supuesto, todos tenemos ese derecho.

Mario Delgado ha criticado a quienes vayan por cargos...

Yo creo que tienen que ser transparentes, yo creo que eso es un derecho que le da a todo el mundo, de cómo fue hecha esa encuesta y sobre todo a quienes estuvimos, a quienes fuimos actores en eso.

¿Cuáles son los riesgos para Morena de ir con un candidato con antecedentes muy complicados, como los que tiene Félix Salgado?

Bueno yo creo que Félix Salgado debe de definir su situación jurídica, pero eso no nos corresponde a nosotros, eso es una situación personal.

¿Si no hay transparencia, qué va a hacer?

No, tiene que haber transparencia, yo creo que si nos van a mostrar la encuesta, y yo como ya te dije, yo no tengo la intención de irme de ahí (de Morena), entonces vamos a apoyar al candidato que sea del partido.

¿A usted se le han acercado de otros partidos?

No he pensado en irme a otro partido y si no soy el candidato de Morena, yo me doy por bien servido

¿Cuál es el proyecto central de Luis Walton para Guerrero?

La apuesta de nosotros es que Guerrero necesita industrializarse, si nosotros no logramos industrializar a Guerrero no vamos a salir adelante, el turismo, que si bien es cierto el estado tiene lugares muy turísticos, muy importantes, pero ya no da para todo, necesita (Guerrero) industrializarse, necesitamos regresar a ver al campo, se necesita un puerto de carga, se necesita un ferrocarril y el planteamiento que estamos haciendo, sabemos que eso es de mucho dinero, tanto el puerto de carga, como el del ferrocarril, pero hacer un proyecto a 10 o 12 años y que cada año se le vaya invirtiendo.

Guerrero tiene todo para salir adelante. Y vamos a salir adelante.#LaLuchaSigue!#VamosGuerrero! pic.twitter.com/rJd0z1o38P — Luis Walton Aburto (@LuisWalton) January 12, 2021

En materia de seguridad, en los últimos años Guerrero ha estado muy complicado y Acapulco también

La verdad de las cosas es que Guerrero ha mejorado, anteriormente estaba en el primer lugar de homicidios, hoy estamos en el octavo lugar, o sea, si ha mejorado, pero no es suficiente. Para que la inversión privada llegue a Guerrero necesitamos estar en el 15 lugar cuando menos. Que no se nos olvide, el dinero no tiene patria, el que tiene dinero, los grandes inversionistas, van a llevar su dinero a donde sea redituable y seguro.

¿Con Morena, Guerrero tendrá un gobierno populista?

No, de ninguna manera, tiene que haber inversión y estar del lado de los que menos tienen, porque también es cierto que en este país está mal repartida la riqueza. Y en Guerrero hay mucha desigualdad.