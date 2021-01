Desestiman una denuncia por abuso sexual contra Felix Salgado

CHILPANCINGO.- La semana pasada se dio a conocer que existían dos denuncias en contra del morenista Félix Salgado Macedonio por su presunta participación en violaciones sexuales. Hoy la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que la acción penal de una de ellas ha prescrito.

La dependencia de la entidad guerrerense emitió un comunicado en el que aseveró que esto obedece a que la demanda se presentó en 2020, 22 años después del acto denunciado.

De esta forma ha sido cerrada la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEVIMTRA-GRO/0000341/2020 "radicada en la Fiscalía General de la República".

La violación de la cual se acusó al militante de Morena ocurrió en 1998, refirió la FGE, dependencia que añadió que tras el "estudio y análisis jurídico" se advirtió esta situación, por lo que, con base en lo establecido en el artículo 92 del Código Penal, "se ha extinguido la acusación penal a favor del imputado".

En este sentido, la FGE de Guerrero externó que su labor consiste en priorizar los derechos humanos de las víctimas pero también de los imputados.

Sobre la otra denuncia, la dependencia estatal apuntó que se mantiene activa y que la Dirección General Jurídico Consultiva revisa la carpeta de investigación 1203027010000202017 abierta por este caso.

Apenas el 14 de enero, la Fiscalía informó que ha brindado asistencia legal a la víctima J.D.G, quien fuera trabajadora de un diario de circulación nacional y que denunció a Salgado Macedonio por presuntamente haberla violado en 2016.

Sobre la segunda denuncia, una acusación de violación contra una menor de edad en 1998, la fiscalía estatal indicó que recibió la carpeta por parte de la Fiscalía General de la República "misma que se encuentra en su estudio y análisis jurídico para determinar lo que en derecho proceda". Esta fue la que que prescribió.

MUJERES DE MORENA PIDEN SUSPENDER REGISTRO

El 12 de enero, un promedio de 200 feministas de Morena entre quienes se encuentran diputadas federales, regidoras, alcaldesas y militantes en todo el país, continúan esperando respuesta del presidente de su partido, Mario Delgado, a 6 días de haberle enviado una carta en la que solicitaron suspender el registro del senador con licencia Félix Salgado como aspirante a la gubernatura de Guerrero.

En entrevista con La Silla Rota la diputada Lorena Villavicencio, una de las firmantes de esta misiva e integrante del grupo legisladoras de la paridad, explicó que siguen esperando respuesta por lo que adelantó que mañana durante la sesión permanente del Congreso, abordarán el tema mediante un punto de acuerdo.

"No hemos tenido una respuesta formal y estamos en espera de lo que determine la comisión de honor y Justicia que determine la investigación correspondiente. Él (dijo en referencia a Salgado Macedonio) debería retirarse de la candidatura. Y aunque ese ha sido su sueño político, su sueño no puede estar por encima de los derechos de las mujeres, de su integridad de su dignidad no puede convalidar conductas agresivas, la negación de la justicia a las presuntas víctimas de estos hechos y su sueño no puede impedir que se haga una investigación a fondo porque estamos hablando de mujeres que han sido afectadas según su dicho", afirmó.

"De entrada jamás pondré en duda las denuncias que presenten las mujeres afectadas, porque eso contribuye a la impunidad. Lamento que deban ser revictimizadas en este momento por la reapertura de un tema público ante la falta de justicia de la Fiscalía de Guerrero", dijo.

La carta fechada el 6 de enero y difundida en las redes sociales de algunas de las firmantes expone tanto a Delgado como a la secretaria funciones, la también senadora con licencia Citlalli Hernández, que si en realidad el partido oficialista es parte del cambio, debe resolver a la brevedad el tema. "Preocupa e indigna que, no obstante que existen acusaciones y denuncias en contra del senador Félix Salgado, las cuales han sido documentadas, se le haya permitido participar en el referido proceso de selección y posteriormente beneficiado en los resultados de la encuesta realizada", precisa la carta.