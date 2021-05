Dejan sin vacuna a adultos de más de 50 y 60 años en BC

TIJUANA.- La vacunación contra el coronavirus está suspendida por tiempo indefinido en Baja California y ahora son dos grupos de edad los que se quedan esperando.

Uno es el de 50 a 59 años de edad, que solo ha sido atendido en Playas de Rosarito y Tecate, dos de los seis municipios del estado que además tienen apenas poco más de 100 mil habitantes.

"No llegó más vacuna de ninguna casa farmacéutica al estado de Baja California. Aún no tenemos fecha de entrega. Por lo tanto, ahorita no se va a vacunar en masa a los de 50 o más en ninguna de las ciudades", anunció el secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico.

El otro son los más de 31 mil mayores de 60 años de edad de Tijuana a quienes ya se les venció el plazo para la segunda dosis de Sinovac, por lo que no es la primera vez que se quedan esperando para completar su esquema de vacunación.

A ellos la Secretaría de Salud los convocó el pasado 10 de mayo, al mediodía, y la urgencia llevó a las personas a presentarse en los centros de vacunación desde muy temprano.

Sin embargo, faltando un par de horas para que iniciara la aplicación, las autoridades sanitarias anunciaron que cancelarían la jornada porque recibió las dosis, pero no su certificado de liberación.

"Por lo tanto no tenemos la autorización para iniciar la vacuna en el territorio. Continuamos en espera del gobierno federal para que podamos iniciar nuevamente", reiteró Pérez Rico este miércoles durante la transmisión diaria en redes sociales.

Ese grupo de tijuanenses esperaba recibir la segunda dosis de Sinovac desde el pasado 4 de mayo, cuando vencía el plazo de 35 días que dio originalmente la Secretaría de Salud.

Cuando las vacunas no llegaron dijo que estaba en revisión la efectividad de las vacunas si eran recibidas en un lapso de 42 días, y ahora que esa fecha venció este martes 11 de mayo, lo único que hay es incertidumbre.

Eso tendrá que ser explicado por el comisionado nacional para la vacunación contra el Covid-19 en Baja California, Javier de Jesús Cabral Soto, según el secretario de salud en Baja California.

Le pediríamos al doctor Cabral `el correcaminos´ del estado, que nos haga llegar el documento en donde la efectividad no se va a comprometer por este retraso. Seguramente el doctor lo va a proporcionar y que nos plantee también la estrategia de la vacunación

En la misma transmisión el secretario Pérez Rico dio a conocer que la ciudad de Mexicali desciende a color amarillo en el semáforo epidemiológico porque los contagios siguen aumentando.

Esto significa una disminución de aforos en espacios públicos y la revisión de protocolos porque esa ciudad concentra 245 de los 373 casos activos que hay en el estado.

"No nos vamos a esperar a que detone la tercera ola en nuestro estado, y continuar viendo cómo Mexicali sigue elevando casos", apuntó el secretario.

