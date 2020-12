Cuando acabe la pandemia "agarramos un pedón todos": El Bronco +VIDEO

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, exhortó a los regiomontanos a no hacer posadas y mejor cuando termine la pandemia "agarramos un pedón todos juntos". Foto Cuartoscuro

MONTERREY.- Este fin de año, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, llamó a los regiomontanos a no celebrar posadas y, en cambio, propuso agarrar "un pedón todos juntos" cuando termine la pandemia.

Esto, luego de que en las últimas semanas Nuevo León ha registrado un incremento en las muertes y contagios por covid-19, que actualmente lo coloca en el tercer lugar nacional de casos detectados de SARS-COV-2.

Fue el pasado sábado 12 de diciembre cuando en rueda de prensa de Salud para reportar los casos de covid-19 en Nuevo León, Rodríguez Calderón advirtió que las posadas estaban prohibidas e invitó a realizar una celebración "ya que el virus se vaya".

"Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, eh, prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un ´pedón´ todos juntos", dijo.

La Secretaría de Salud estatal informó que este 16 de diciembre se registraron 609 casos y 32 muertes por covid-19 en la entidad. Actualmente el estado suma 114 mil 805 casos y 6 mil 068 defunciones por este virus.