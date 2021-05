Con gente armada obstruyen campaña e intimidan a candidata en Oaxaca

OAXACA.- La candidata a la diputación por el distrito 15, Santa Cruz Xoxocotlán, en el estado de Oaxaca, María Elena Soriano denunció persecución por parte de gente armada, quienes intentaron dispararle el pasado 17 de mayo. Ésta no es la primera vez que gente armada busca obstaculizar su trabajo de campaña.

Según informó en rueda de prensa, las personas que circulaban a bordo de dos taxis y motocicletas, intentaron en varias ocasiones cerrarle el paso, hecho que no lograron debido a la intervención de la escolta asignada por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para el resguardo de su persona tras haber solicitado medidas cautelares el pasado 12 de mayo.

“Fui perseguida por vehículos, motociclistas armados quienes me cerraron el paso en diversas ocasiones e intentaron sacar armas. El día de hoy sucedió lo mismo en el departamento de una de mis compañeras de trabajo. No puede ser posible que estemos viviendo un proceso en estas condiciones, no pude ser posible que no estén haciendo un llamado los partidos políticos, no puede ser posible que todos los días estemos viviendo amenazas y persecuciones con personas armadas”, expresó.

Ésta no es la primera ocasión en que es amedrentada. En semanas pasadas -dijo- fue robada la camioneta de su coordinador de campaña la cual fue movida con apoyo de grúa en una plataforma. Por estos hechos solicitaron el apoyo de las autoridades.

#Estados | Este es el relato de la candidata a diputación local en Oaxaca, María Elena Soriano, quien sufrió dos atentados. #ep https://t.co/ONeHM6cq0h pic.twitter.com/8Et7TXCrNU — La Silla Rota (@lasillarota) May 20, 2021

No obstante, las denuncias presentadas, afirmó que no han sido atendidas. “Estoy cansada, estoy harta de la violencia contra las mujeres, estoy harta que siendo una candidata joven piensen en intimidarme”.

Bajo argumento que por seguridad no mencionaría el nombre, María Elena Soriano responsabilizó de esta campaña a uno de los candidatos a presidente municipal. “Dejaré que las autoridades investiguen”.

La candidata indicó que teme por su seguridad y de correr la misma tragedia de la aspirante a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, quien fue asesinada el 20 de marzo. “No debemos permitir que la violencia se siga generalizando y que la aceptemos como normal”, resaltó.

Cabe destacar que en esta semana también se registró un hecho de violencia en contra del candidato a la presidencia municipal de Mariscala de Juárez, en contra de quien accionaron armas de fuego con la que lesionaron a la hija del candidato, una adolescente de 15 años de edad que se encuentra hospitalizada.

